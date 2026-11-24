அமெரிக்க நிறுவனங்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் அளவுக்கு அதிகப்படியான தொழில்துறை உற்பத்தியை ஆதரித்ததாக கூறி, சீனா, இந்தியா மற்றும் பல நாடுகள் மீது இந்த வாரத்தின் தொடக்கத்திலேயே வரிகளை உயர்த்த அமெரிக்கா திட்டமிட்டுள்ளதாக வால் ஸ்ட்ரீட் ஜர்னல் செய்தி வெளியிட்டது.
நியாயமற்ற வர்த்தக நடைமுறைகளை கண்டறிந்த பிறகு வரிகளை விதிக்க அதிபருக்கு அதிகாரம் அளிக்கும் 1974 ஆம் ஆண்டு வர்த்தக சட்டத்தின் 301 ஆம் பிரிவின் கீழ், இந்தியா உட்பட 16 பொருளாதாரங்களுக்கு எதிராக மார்ச் 11 அன்று தனது அலுவலகம் தொடங்கிய விசாரணையின் கண்டுபிடிப்புகளை அமெரிக்க வர்த்தக பிரதிநிதி ஜேமிசன் கிரீர் வெளியிடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அந்த மானியங்களும் பிற அரசாங்க ஆதரவுகளும் இலக்கு வைக்கப்பட்ட பொருளாதாரங்களில் அதிகப்படியான தொழில்துறை திறனை உருவாக்கியுள்ளன என்றும், இது அந்நிறுவனங்கள் மலிவான பொருட்களை கொண்டு உலகளாவிய சந்தைகளை நிரப்ப அனுமதித்து, அமெரிக்க உற்பத்தியாளர்களை பலவீனப்படுத்துகிறது என்றும் கிரீர் கூறியதாக வால் ஸ்ட்ரீட் ஜர்னல் செய்தி வெளியிட்டது.
ஜூலை மாதம், வெளிநாட்டு விநியோக சங்கிலிகளில் உள்ள கட்டாய உழைப்பு குறித்த விசாரணையை அமெரிக்க வர்த்தக பிரதிநிதி நிறைவு செய்தது. அதிகப்படியான உற்பத்தி குறித்த விசாரணையின் கீழ் வரும் 16 நாடுகள் உட்பட, டஜன் கணக்கான வர்த்தக கூட்டாளிகள் மீது 10 முதல் 12.5 சதவீதம் வரையிலான வரிகளை விதிப்பதை இது நியாயப்படுத்துவதாக அது கூறியது.
இறுதி வரி விகிதங்கள் இன்னும் தெளிவாக தெரியவில்லை, ஆனால் அவை தற்போதுள்ள வரி விகிதங்களுக்கு மேல் அதிகமாக இருக்கும். கடந்த ஆண்டு விதிக்கப்பட்ட சர்வதேச அவசரகால பொருளாதார அதிகார சட்டத்தின் கீழ் விதிக்கப்பட்ட வரிகளை உச்ச நீதிமன்றம் ரத்து செய்ததை தொடர்ந்து, பிப்ரவரியில் இறுதி செய்யப்பட்ட கட்டமைப்பு மீண்டும் விவாத குழுவிற்கு சென்றதால், இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் ஒரு இடைக்கால இருதரப்பு வர்த்தக ஒப்பந்தம் குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகின்றன.
வங்காளதேசம், வியட்நாம் மற்றும் கம்போடியா போன்ற தனது போட்டி நாடுகளை விட, அமெரிக்க சந்தையில் தனது பொருட்களுக்கு குறைந்த வரிகளை இந்தியா கோருகிறது.