5 ஈரானிய எண்ணெய் கப்பல்கள் அழிக்கப்பட்டன - அமெரிக்க ராணுவம் அறிவிப்பு

சமீபத்திய அமெரிக்கத் தாக்குதல்களை தொடர்ந்து, ஜோர்டானில் உள்ள அமெரிக்க இலக்குகளை நோக்கி ஈரான் ஏவுகணைகளை ஏவியுள்ளதாக ஈரானிய அரசு ஊடகங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
கடந்த இரண்டு நாட்களில் ஈரானின் புரட்சிகர பாதுகாப்பு படையினர் ஒரு அமெரிக்க போர்க்கப்பல் மீது நடத்திய இரண்டு தாக்குதல்களை தொடர்ந்து, ஐந்து ஈரான் கச்சா எண்ணெய் கப்பல்களை அழித்ததாக அமெரிக்க ராணுவம் கூறியதற்கு பதிலடியாக இது சமீபத்திய நடவடிக்கையாகும்.
ஜோர்டான் விமானப்படைத் தளம் மீதான தாக்குதல்கள் குறித்து கேட்டபோது, அமெரிக்க மத்திய கட்டளை பிரிவு, இதுகுறித்து எந்த தகவலும் இல்லை என்று கூறியது.
இந்த தாக்குதலில் அழிக்கப்பட்ட ஈரானிய கப்பல்கள், ஓமான் வளைகுடாவில் இருந்த கிவிக், சார்மினார், ஹொரைசன் 1 மற்றும் ரீஸ்கோ ஆகியவை என்று மத்திய கட்டளை பிரிவு கூறியது. ஹார்முஸ் நீரிணையில் உள்ள கார்க் தீவுக்கு அருகில் இருந்த டெரியா என்ற கப்பலையும் அமெரிக்க ராணுவம் அழித்தது.
தாக்குதல்களுக்கு முன்னர் ஐந்து கப்பல்களின் மாலுமிகளும் கப்பலை விட்டு வெளியேறும்படி கூறப்பட்டதாக மத்திய கட்டளை மையம் தெரிவித்தது.
ஈரானின் புரட்சிகர பாதுகாப்பு படையினர் ஒரு அமெரிக்க விமானம் தாங்கி கப்பல் மற்றும் போர்க்கப்பலை தாக்க முயன்றதை தொடர்ந்து, அமெரிக்கபடைகள் மூன்று ஈரானிய எண்ணெய் கப்பல்களை அழித்த மூன்று நாட்களுக்கு பிறகு இந்த தாக்குதல்கள் நடந்துள்ளன.
ஈரானிய அரசு தொலைக்காட்சியும் அமெரிக்க தாக்குதல்களை பற்றி செய்தி வெளியிட்டது. பாரசீக வளைகுடாவில் உள்ள தெற்கு துறைமுகமான ஜஸ்க் மற்றும் கார்க் தீவுக்கு அருகில் குறைந்தது மூன்று ஈரானிய எண்ணெய் கப்பல்களை அமெரிக்க படைகள் தாக்கியதாக அது கூறியது. மாலுமிகள் வெளியேற்றப்பட்டதாகவும் அது தெரிவித்தது.
ஈரானின் தாக்குதல்களுக்கு பதிலடி கொடுக்காமல் இருக்க அமெரிக்கா அனுமதிக்காது என்று அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் மார்கோ ரூபியோ கூறினார்.
"ஈரான் தொடர்ந்து அமெரிக்க கடற்படை கப்பல்களை தாக்க முயற்சிக்கிறது. ஒவ்வொரு முறையும் அவர்கள் அவ்வாறு செய்யும்போது அல்லது செய்ய முயற்சிக்கும்போது, அவர்கள் எண்ணெய் கப்பல்களை இழக்க நேரிடும். இன்றும் நீங்கள் அதையே மீண்டும் காண்பீர்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன்," என்று கொலம்பியா பயணத்தின் போது ஈரானில் நடந்த சமீபத்திய தாக்குதல்கள் குறித்து செய்தியாளர்கள் கேட்டபோது மார்கோ ரூபியோ கூறினார்.