முடிவுக்கு வரும் பஞ்சாயத்து: அமெரிக்காவும், ஈரானும் உடன்பாட்டுக்கு வரக்கூடும் என தகவல்

தெஹ்ரான் ஹார்முஸ் நீரிணையை மீண்டும் திறப்பதையும், வாஷிங்டன் ஈரான் மீதான தனது பொருளாதார தடையை நீக்குவதையும் உள்ளடக்கிய, போரில் இருந்து படிப்படியாக வெளியேறும் ஒரு வழியை நியூயார்க்கில் உள்ள அமெரிக்க மற்றும் ஈரானிய பேச்சுவார்த்தையாளர்கள் ஆராய்ந்து வருவதாக, பேச்சுவார்த்தைக்கு நெருக்கமான வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.
கிட்டத்தட்ட ஏழு மாதங்களாக நீடித்துவரும் அமெரிக்க-ஈரான் மோதலை முடிவுக்குக் கொண்டுவரும் முயற்சிகளில், இந்த நீர்வழிப்பாதை ஒரு முக்கிய பேரம்பேசும் கருவியாக மாறியுள்ளது.
தனது பொருளாதாரத்தை நெரித்துவரும் அமெரிக்க முற்றுகையில் இருந்து நிவாரணம் கோரும் ஈரானும், தற்போது தெஹ்ரானால் தடுக்கப்பட்டுள்ள உலகளாவிய எண்ணெய் விநியோக பாதையில் கப்பல்கள் தடையின்றி செல்ல வேண்டும் என வாஷிங்டனும் கோருகின்றன.
இரு தரப்பினரும் தங்களது செல்வாக்கை முதலில் விட்டுக்கொடுக்க விரும்பாததால், பேச்சுவார்த்தைகள் ஒரு பெரிய தடையை எதிர்கொள்கின்றன என்று இரண்டு ஈரானிய வட்டாரங்கள், இரண்டு பிராந்திய அதிகாரிகள் மற்றும் இரண்டு மேற்கத்திய தூதரக வட்டாரங்கள் ராய்ட்டர்ஸிடம் தெரிவித்துள்ளன; ஆனால், நீடித்த மோதலின் பொருளாதார இழப்பை ஈரான் உணர்ந்திருப்பதே அதன் நிலைப்பாட்டிற்குப் பின்னால் உள்ளது.
இந்த முட்டுக்கட்டையை முடிவுக்குக் கொண்டுவருவதற்கான மிகவும் சாத்தியமான வழி ஒரு கட்டம் கட்டமான ஏற்பாடாக இருக்கும் என்றும், அதன்படி அமெரிக்கா தனது பொருளாதாரத் தடையை நீக்குவதற்கும், தெஹ்ரான் முடக்கப்பட்ட சொத்துக்களை அணுகுவதற்கும் ஈடாக ஈரான் ஹார்முஸ் வழியாக கப்பல் போக்குவரத்தை அனுமதிக்கும் என்றும் ஒரு மூத்த ஈரானிய அதிகாரி கூறினார்.
"இந்த நெருக்கடியைப் படிப்படியாக தீர்ப்பதே ஒரு தீர்வாக அமையும். முதற்கட்டமாக, முற்றுகையை முடிவுக்கு கொண்டுவந்து ஹார்முஸை மீண்டும் திறக்க வேண்டும்," என்று ஐ.நா பொதுச் சபையின் கூட்டத்தின் இடையே அவர் கூறினார்.
ஜூலை மாதம் ஏற்பட்ட முந்தைய உடன்பாடு முறிந்ததை தொடர்ந்து, அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் மற்றொரு தற்காலிக தீர்வை ஏற்றுக்கொள்வதை இது உள்ளடக்கும். எனவே, ஒரு ஒப்பந்தத்தை வரைவது மட்டுமல்லாமல், வழங்கப்படும் சலுகைகள் இரு தரப்பினரும் நம்பும் அளவுக்கு நீடித்திருப்பதை உறுதி செய்வதும் பேச்சுவார்த்தையாளர்கள் எதிர்கொள்ளும் முக்கிய சவால் என்று அந்த வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.
நவம்பர் 3 அன்று நடைபெறும் காங்கிரஸ் இடைத்தேர்தலுக்கு பிறகு அமெரிக்காவும் ஈரானும் ஒரு உடன்பாட்டிற்கு வரக்கூடும் என்று தாம் கருதுவதாக டிரம்ப் கூறியுள்ளார். ஈரானியர்களிடம் "மிக நீண்ட கோரிக்கை பட்டியல் உள்ளது" என்று ஒரு மூத்த ஐரோப்பிய அதிகாரி தெரிவித்தார்.
முன்னாள் அமெரிக்க பேச்சுவார்த்தையாளர் டென்னிஸ் ராஸ், வாக்கெடுப்புக்கு முன்பு ஒரு உடன்பாடு எட்டப்படுவதற்கு 30 சதவீத வாய்ப்பு மட்டுமே இருப்பதாக தாம் கருதுவதாகவும், ஆனால் இடைத்தேர்தலுக்கு பிறகு செய்வதை விட அதற்கு முன்பே ஒரு ஒப்பந்தத்தை மேற்கொள்வதற்கு இரு தரப்பினருக்கும் வலுவான காரணங்கள் இருக்கலாம் என்றும் கூறினார்.