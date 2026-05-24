ஹோர்முஸ் திறப்பு: அமெரிக்கா, ஈரான் கொள்கைரீதியாக ஒப்புக்கொண்டதாக தகவல்

மத்திய கிழக்கில் மோதலை முடிவுக்கு கொண்டுவருவதையும், மூலோபாய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை மீண்டும் திறப்பதையும் நோக்கமாக கொண்ட ஒரு கொள்கை ரீதியான உடன்பாட்டை அமெரிக்காவும் ஈரானும் எட்டியுள்ளதாக, நியூயார்க் டைம்ஸ் மேற்கோள் காட்டிய ஒரு மூத்த அமெரிக்க அதிகாரி தெரிவித்துள்ளார்.
முன்மொழியப்பட்ட ஏற்பாட்டின் ஒரு பகுதியாக, அதிக செறிவுள்ள யுரேனியம் கையிருப்பை அப்புறப்படுத்தவும் தெஹ்ரான் ஒப்புக்கொண்டுள்ளது, இருப்பினும் அந்த ஒப்பந்தம் இன்னும் முறையாக கையொப்பமாகவில்லை என்று அந்த அதிகாரி கூறினார்.
நியூயார்க் டைம்ஸ் அறிக்கையின்படி, இந்த ஒப்பந்தம் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் மற்றும் ஈரானின் உச்ச தலைவர் மொஜ்தபா கமேனி ஆகியோரின் இறுதி ஒப்புதலுக்கு உட்பட்டது, இந்த செயல்முறைக்கு பல நாட்கள் ஆகலாம்.
உலகின் மிக முக்கியமான எண்ணெய் போக்குவரத்து பாதைகளில் ஒன்றான ஹார்முஸ் ஜலசந்தியின் மீது ஈரான் விதித்துள்ள முற்றுகையை முடிவுக்கு கொண்டுவருவதற்கான கட்டமைப்பு குறித்து இரு தரப்பினரும் பரவலாக ஒப்புக்கொண்டுள்ளதாக அமெரிக்க அதிகாரி தெரிவித்தார். இருப்பினும், மிகவும் சர்ச்சைக்குரிய சில பிரச்சினைகள் குறித்து இன்னும் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வருகிறது.
கூறப்படும் இந்த முன்னேற்றம் குறித்து தெஹ்ரானிடம் இருந்து உடனடியாக எந்த உறுதிப்படுத்தும் பதிலும் வரவில்லை. வாஷிங்டனுடன் ஏற்படக்கூடிய எந்தவொரு ஒப்பந்தத்திலும் என்னென்ன அம்சங்கள் இடம்பெறலாம் என்பது குறித்து, கடந்த 24 மணி நேரத்தில் ஈரானிய அதிகாரிகள் முரண்பட்ட தகவல்களை அளித்து வருவதாக அந்த அறிக்கை மேலும் தெரிவித்தது.