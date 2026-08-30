ஹார்முஸ் நீரிணையில் ஈரானிய ராக்கெட் ஏவுதளங்கள் மீது அமெரிக்கா தாக்குதல்

ஹார்முஸ் நீரிணையில் உள்ள ஈரானிய ராக்கெட் ஏவுதளங்கள் மீது அமெரிக்க படைகள் தாக்குதல் நடத்தியதாக அமெரிக்க அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார். இது கடந்த ஒரு மாதத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட முதல் ராணுவ நடவடிக்கையாகும்.
உணர்திறன் மிக்க ராணுவ நகர்வுகள் குறித்து விவரிக்க பெயர் குறிப்பிட விரும்பாத அந்த அதிகாரியின் கூற்றுப்படி, 'ரெவல்யூஷனரி கார்ட் கார்ப்ஸ்' படையினர் கடல் கண்ணிவெடிகளுடன் ராக்கெட்டுகளை ஏவ தயாராவது காணப்பட்டது.
நீரிணையின் சர்வதேச கப்பல் போக்குவரத்து பாதைகளில் இருந்த கடல் கண்ணிவெடிகளை அகற்றும் பணியை அமெரிக்க இராணுவம் கடந்த வாரம் நிறைவு செய்தது.
ஈரானில் உள்ள அதிகாரப்பூர்வ செய்தி நிறுவனங்கள், நீரிணையில் உள்ள லாரக் தீவுக்கு அருகே வெடிப்பு சத்தங்கள் கேட்டதாக தெரிவித்தன. ஈரானின் அரசு ஒலிபரப்பு நிறுவனத்தால் வெளியிடப்பட்ட அறிக்கையில், "எங்கள் போராளிகள் மற்றும் நாட்டு மக்கள் பலரின் வீரமரணம் மற்றும் காயங்கள்" குறித்து 'கார்ட்' (Guard) அமைப்பு குறிப்பிட்டது. இந்த தாக்குதல் "ஆக்கிரமிப்பாளருக்கு தண்டனையை பெற்றுத் தரும்" என்று அந்த அறிக்கை கூறியது.
ஈரானுடனான போரை முடிவுக்கு கொண்டுவர ராணுவ நடவடிக்கைக்கு பதிலாக பொருளாதார அழுத்தத்தை அதிகரிப்பதில் கவனம் செலுத்தப்போவதாக டிரம்ப் நிர்வாகம் அறிவித்த சில நாட்களிலேயே இந்த மோதல் நிகழ்ந்துள்ளது. இந்த உத்தி மாற்றம், தெஹ்ரானுடன் தொடர்ந்து வர்த்தகம் செய்யும் எந்தவொரு நாடு அல்லது அமைப்பையும் தண்டிப்பதாக மிரட்டுவதை மையமாகக் கொண்டுள்ளது.
பல மாத போருக்கு பிறகு ஆயுத இருப்பு குறைந்துள்ளதை நிர்வாகம் பரிசீலித்து வரும் நிலையில், பொருளாதார தடைகளை முக்கிய ஆயுதமாக பயன்படுத்தும் இந்த அணுகுமுறை முன்னுக்கு வந்துள்ளது. நீண்டகால மோதல் உலகின் பிற பகுதிகளில் அமெரிக்காவின் ராணுவ தயார்நிலையை பாதிக்கக்கூடும் என்ற கவலைகளையும் இது எழுப்பியுள்ளது.
மோதல் தொடர்ந்து நீடிக்கும் நிலையில், போரை விரைவாக முடிவுக்கு கொண்டுவருவது குறித்த டிரம்பின் பேச்சும் மங்கி வருவதாக தெரிகிறது. ஈரானை மீண்டும் பேச்சுவார்த்தை மேசைக்கு கொண்டுவருவதில் தனக்கு "அவசரம் இல்லை" என்று அவர் கடந்த வாரம் வலியுறுத்தினார்; மேலும் அந்த இஸ்லாமிய குடியரசின் தலைமை நெருக்கடியில் சிக்கியுள்ளதாக அவர் தொடர்ந்து கூறி வருகிறார்.
அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேலின் நடவடிக்கைகள் ஈரானின் கடற்படை மற்றும் விமானப்படைக்குக் கடுமையான பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக டிரம்ப் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறார். ஈரான் நேரடி மற்றும் மறைமுகமாக 270 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் மதிப்பிலான இழப்பைச் சந்தித்துள்ளதாக ஈரானிய அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.