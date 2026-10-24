உலக ஐக்கிய நாடுகள் தினம்: ஐ.நா. பட்டயத்திற்கு இந்தியாவின் அர்ப்பணிப்பை மீண்டும் உறுதிப்படுத்திய ஜெய்சங்கர்

ஐக்கிய நாடுகள் பொதுச்சபையின் 81வது அமர்வில் அணு அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தின் பாதுகாப்பான மற்றும் அமைதியான பயன்பாடு குறித்த இந்தியாவின் நிலைப்பாடும் மீண்டும் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது.
வெளியுறவு அமைச்சர் எஸ். ஜெய்சங்கர் 81வது ஐக்கிய நாடுகள் தினத்தை முன்னிட்டு, ஐ.நா. மற்றும் அதன் பட்டயத்தின் மீதான இந்தியாவின் உறுதியான அர்ப்பணிப்பை மீண்டும் வலியுறுத்தியுள்ளார். மேலும் சமகால உலகளாவிய யதார்த்தங்களை பிரதிபலிக்கும் வகையில் பன்முக நிறுவனங்களில் சீர்திருத்தங்கள் கொண்டு வரப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
சமூக வலைதளமான எக்ஸ் பக்கத்தில் இதுகுறித்து பதிவிட்டுள்ள அவர், சர்வதேச அமைப்பின் மூலம் உலகளாவிய அமைதி, பாதுகாப்பு, நாடுகளுக்கு இடையேயான ஒத்துழைப்பு மற்றும் உலகளாவிய தெற்கின் குரல்களையும் அபிலாஷைகளையும் இந்தியா தொடர்ந்து முன்னெடுத்துச் செல்லும் என்று தெரிவித்துள்ளார். மாறிவரும் புவிசார் அரசியல் சூழல்கள் மற்றும் வளர்ந்து வரும் உலகளாவிய சவால்களுக்கு ஏற்ப, பன்முக நிறுவனங்களை மிகவும் பிரதிநிதித்துவ தன்மை கொண்டதாகவும், திறம்பட செயல்படக்கூடியதாகவும் மாற்ற வேண்டியதன் அவசியத்தை அவர் வலியுறுத்தினார்.
ஐ.நா. அமைதி காக்கும் பணிகளில் இந்தியாவின் பங்களிப்பை சுட்டிக்காட்டிய ஜெய்சங்கர், 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான ஐ.நா. ராணுவ பாலின வக்கீல் விருதை மேஜர் அபிலாஷா பெற்றதை பெருமையுடன் குறிப்பிட்டுக் கொண்டார். ஐ.நா.அமைதி காக்கும் பணிகளில் பாலின சமத்துவத்தை ஊக்குவிக்கும் முயற்சிகளை இந்த விருது அங்கீகரிக்கிறது.
இதனிடையே, ஐக்கிய நாடுகள் பொதுச்சபையின் 81வது அமர்வில் அணு அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தின் பாதுகாப்பான மற்றும் அமைதியான பயன்பாடு குறித்த இந்தியாவின் நிலைப்பாடும் மீண்டும் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது. இந்திய நாடாளுமன்றக் குழுவின் தலைவரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான சங்கீதா குமாரி சிங் தியோ, சர்வதேச அணுசக்தி முகமையின் அறிக்கை குறித்து பொதுச்சபையில் உரையாற்றினார். அப்போது திறன் மேம்பாடு, நிலையான வளர்ச்சி மற்றும் அணுசக்தி தொழில்நுட்பத்தின் அமைதியான பயன்பாடுகளில் அந்த முகமையின் முக்கிய பங்கை அவர் எடுத்துரைத்தார்.
மேலும், அக்டோபர் 22 அன்று நடைபெற்ற ஒன்பதாவது ஆண்டு இந்தியா-ஐ.நா. மேம்பாட்டு கூட்டாண்மை நிதி நிகழ்வில், பல நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் இந்தியாவின் வளர்ச்சி உதவிகளைப் பாராட்டியுள்ளனர். லாவோஸ், இலங்கை, தான்சானியா, மோல்டோவா, மொராக்கோ மற்றும் மொசாம்பிக் நாடுகளின் தூதர்கள், அந்தந்த நாடுகளின் தேசிய முன்னுரிமைகளுக்கு ஏற்ப நிலையான வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கு இந்த நிதி அளித்து வரும் பங்களிப்பை சுட்டிக்காட்டி பாராட்டினர்.
1945 ஆம் ஆண்டு ஐ.நா. பட்டயம் நடைமுறைக்கு வந்ததை நினைவுகூரும் வகையில், ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்டோபர் 24 ஆம் தேதி ஐக்கிய நாடுகள் தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்த பட்டயமே சர்வதேச ஒத்துழைப்பு மற்றும் உலகளாவிய அமைதி மற்றும் பாதுகாப்பை மேம்படுத்துவதற்கான அடித்தளமாக விளங்குகிறது.