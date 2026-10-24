உலக போலியோ தினம் 2026: போலியோவை வெல்ல தடுப்பூசி அவசியம்!

உலகெங்கிலும் போலியோ நோயை ஒழிப்பதற்கான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தவும், தடுப்பூசியின் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்தவும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்டோபர் 24 அன்று உலக போலியோ தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது.
இந்த 2026 ஆம் ஆண்டிற்கான உலக போலியோ தினத்தின் கருப்பொருள் "ஒரு நாள். ஒரு கவனம்: போலியோவை முடிவுக்குக் கொண்டுவருதல்" என்பதாகும்.
போலியோ வைரஸ் பாதிப்பு ஏற்பட்டால் குணப்படுத்த மருந்து கிடையாது என்பதால், தடுப்பூசி மட்டுமே குழந்தைகளைப் பாதுகாக்கும் ஒரே ஆயுதமாகும்.
இந்தியாவில் கடந்த 2011 ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு காட்டு வகை போலியோ வைரஸ் பாதிப்புகள் எதுவும் இல்லை என்றாலும், உலகின் சில பகுதிகளில் இந்த வைரஸ் இன்னும் இருப்பதால், நம் குழந்தைகளைப் பாதுகாக்க தடுப்பூசி போடுவது தொடர்ந்து அவசியமாகிறது.
ஊசி மூலம் செலுத்தப்படும் தடுப்பூசி இது குழந்தையின் உடலில் போலியோவிற்கு எதிரான நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உருவாக்கி, பக்கவாதம் போன்ற கடுமையான பாதிப்புகள் ஏற்படாமல் தடுக்கிறது.
வாய்வழி சொட்டு மருந்து இது குழந்தையின் குடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உருவாக்குகிறது. இதனால் வைரஸ் மற்றவர்களுக்குப் பரவாமல் தடுக்கப்படுகிறது. போலியோவை முழுமையாக ஒழிக்க இந்த இரண்டுமே மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன.
நிச்சயமாக தேவை. தேசிய தடுப்பூசி அட்டவணையின்படி IPV மற்றும் OPV ஆகிய இரண்டுமே குழந்தைகளுக்கு வழங்கப்பட வேண்டும். இவை இரண்டும் வெவ்வேறு வழிகளில் உடலுக்கு முழுமையான பாதுகாப்பைத் தருகின்றன.
அரசு நடத்தும் சிறப்புப் போலியோ முகாம்களின் போது, குழந்தைகளுக்கு வழக்கமான தடுப்பூசிகள் போடப்பட்டிருந்தாலும், கூடுதல் பாதுகாப்பிற்காக அந்த முகாம்களில் தரப்படும் சொட்டு மருந்தை கண்டிப்பாகப் போட வேண்டும்.
இந்திய அரசின் வழிகாட்டுதலின்படி குழந்தைகளுக்குப் போலியோ தடுப்பூசி பல்வேறு கால இடைவெளிகளில் வழங்கப்படுகிறது.
OPV சொட்டு மருந்து குழந்தை பிறந்தவுடன், பின்னர் 6-வது, 10-வது மற்றும் 14-வது வாரங்களில் வழங்கப்படுகிறது. இதன் பூஸ்டர் டோஸ் 16 முதல் 24 மாதங்களுக்குள் வழங்கப்பட வேண்டும்.
IPV ஊசி மருந்து இதன் பகுதியளவு டோஸ்கள் 6-வது மற்றும் 14-வது வாரங்களில் வழங்கப்படுகின்றன. பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தையின் தடுப்பூசி அட்டவணையைச் சரியாகப் பின்பற்றி, ஏதேனும் டோஸ் விடுபட்டிருந்தால் உடனடியாக மருத்துவரை அணுக வேண்டும்.
எந்தவொரு தடுப்பூசியும் 100% முழுமையான பாதுகாப்பு என்று கூற முடியாது என்றாலும், பரிந்துரைக்கப்பட்ட அனைத்து டோஸ்களையும் சரியாகப் போடும்போது, அது குழந்தைக்கு போலியோ பக்கவாதத்திற்கு எதிரான மிக வலுவான பாதுகாப்பை வழங்குகிறது.
தடுப்பூசி போடுவதில் அலட்சியம் காட்டுவதும், சமூகத்தில் சில குழந்தைகளுக்குத் தடுப்பூசி விடுபடுவதும் வைரஸ் பரவ வழிவகுக்கும். எனவே, வழக்கமான மற்றும் முகாம் தடுப்பூசிகளைத் தவறவிடாமல் போடுவது அவசியம்.
சிறப்பு முகாம்களின் போது குழந்தைகளுக்கு மீண்டும் மீண்டும் வழங்கப்படும் கூடுதல் சொட்டு மருந்துகள் முற்றிலும் பாதுகாப்பானவை. இது குழந்தையின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை மேலும் வலுப்படுத்துவதோடு, ஒட்டுமொத்த சமூக பாதுகாப்பையும் மேம்படுத்துகிறது.
சமூகத்தில் பெரும்பான்மையான குழந்தைகளுக்குத் தடுப்பூசி செலுத்தப்படும் போது, வைரஸால் புதிய நபர்களைத் தாக்க முடியாமல் அது முற்றிலும் அழிந்துவிடும். இது, மருத்துவக் காரணங்களால் தடுப்பூசி போட முடியாத குழந்தைகளையும், புதுப்பிறந்த குழந்தைகளையும் மறைமுகமாகப் பாதுகாக்கும்.
"போலியோ வந்த பிறகு குணப்படுத்த முடியாது, ஆனால் தடுப்பூசி மூலம் அதை வராமல் தடுக்க முடியும்" என்ற உண்மையை உணர்ந்து, பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளுக்குத் தகுந்த காலத்தில் போலியோ தடுப்பூசி செலுத்தி ஆரோக்கியமான எதிர்காலத்தை உறுதி செய்ய வேண்டும்.