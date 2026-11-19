ஈரானுடன் நடைபெற்று வரும் மோதலை முடிவுக்குக் கொண்டு வர சீனா மற்றும் ரஷ்யாவின் உதவியை நாடப்போவதில்லை என்று அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளார். அமெரிக்க ராணுவ நடவடிக்கைகளால் ஈரானின் ராணுவத் திறன் வெகுவாகக் குறைந்துவிட்டதாகவும், தற்போது பேச்சுவார்த்தை நடத்தி ஒரு உடன்பாட்டை எட்ட ஈரான் விரும்புவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ஃபாக்ஸ் நியூஸ் தொலைக்காட்சிக்கு அளித்த பேட்டியில் பேசிய அதிபர் டிரம்ப், ஈரானின் கடற்படை, விமானப்படை மற்றும் விமான எதிர்ப்பு அமைப்புகளை அமெரிக்கா முற்றிலுமாகத் தோற்கடித்துவிட்டதாகக் கூறினார். ஈரானின் ஏவுகணைத் திறன் கணிசமாகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளதைச் சுட்டிக்காட்டிய அவர், முன்பிருந்ததை விட தற்போது அவர்களிடம் 12 முதல் 13 சதவீத ஏவுகணைகள் மட்டுமே எஞ்சியிருப்பதாகத் தெரிவித்தார்.
இந்த விவகாரத்தில் சீனா மற்றும் ரஷ்யாவின் உதவியை நாடும் திட்டம் உள்ளதா என்று கேட்டதற்கு, "எங்களுக்கு எந்த உதவியும் தேவையில்லை. நாங்கள் அவர்களின் படைகளை வீழ்த்திவிட்டோம். அவர்கள் இப்போது ஒரு ஒப்பந்தம் செய்து கொள்ள விரும்புகிறார்கள். நான் யாரிடமும் உதவி கேட்டுச் செல்லப் போவதில்லை" என்று பதிலளித்தார்.
உலக வர்த்தகத்திற்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஹார்முஸ் ஜலசந்தி தற்போது அமெரிக்காவின் முழுமையான கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதாக டிரம்ப் பெருமிதம் தெரிவித்தார். கடந்த ஒரு வாரத்தில் மட்டும் அந்த நீர்வழிப் பாதை வழியாக வரலாற்றில் இல்லாத அளவுக்கு அதிக எண்ணெய் கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார். மேலும், சமீபத்திய தேர்தலுக்குப் பிறகு சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை கடுமையாகச் சரிந்துள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
வாஷிங்டன் டிசியில் ஈரான் 'டர்ட்டி பாம்' தாக்குதல் நடத்தக்கூடும் என்ற அச்சம் குறித்துப் பதிலளித்த டிரம்ப், அணு ஆயுதங்களைத் தயாரிப்பதில் இருந்து ஈரான் தடுக்கப்பட்டுள்ளதால், தற்போது ரசாயன மற்றும் உயிரியல் ஆயுதங்களை நோக்கி அவர்கள் திரும்பியிருப்பதற்கான அறிகுறிகள் தென்படுவதாகக் கூறினார். இருப்பினும், வாஷிங்டன் மக்கள் இது குறித்து பீதியடையத் தேவையில்லை என்றும், அப்படி ஏதேனும் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டால் ஈரானை முழுமையாக அழித்துவிடுவோம் என்றும் அவர் எச்சரித்தார்.
கடந்த 51 ஆண்டுகளாக நீடித்து வரும் இந்தப் பகைமையில், கடந்த எட்டு மாதங்களில் மட்டும் ஈரானிய அதிகாரிகள் 75,000 போராட்டக்காரர்களைக் கொன்றுள்ளதாக டிரம்ப் குற்றம் சாட்டினார். அமெரிக்கா விதித்த பொருளாதார மற்றும் கடல்சார் முற்றுகை மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்ததாகக் கூறிய அவர், ஈரானுடன் தற்போது தொடர்பில் இருப்பதாகவும், ஆனால் அது ஒரு நிரந்தரத் தீர்வாக அமைய வேண்டும் என்பதே தனது விருப்பம் என்றும் தெரிவித்தார். சீனாவின் ஷென்சென் நகரில் நடைபெறும் ஆசிய-பசிபிக் பொருளாதார ஒத்துழைப்பு உச்சிமாநாட்டிற்கு இடையே, அதிபர் டிரம்ப், ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் மற்றும் சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் ஆகியோர் பங்கேற்கும் முத்தரப்புப் பேச்சுவார்த்தை நடைபெறவுள்ள சூழலில் இந்தக் கருத்துக்கள் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளன.