உலகம்

உச்சிமாநாட்டு புகைப்படத்தில் பிரதமர் மோடி மிஸ்ஸிங்... எடிட் செய்த படத்தை பதிவிட்ட பாக். பிரதமரால் சர்ச்சை

இந்தப் புகைப்படத்தில், உறுப்பு நாடுகளின் தலைவர்கள் ஒன்றாக நின்றுகொண்டிருந்தனர்.
Pak. PM Pic
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பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷெபாஸ் ஷெரிப்பின் அலுவலகம், செவ்வாயன்று நடைபெற்ற ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பின் (SCO) உச்சிமாநாட்டு புகைப்படம் ஒன்றை சமூக வலைதளத்தில் அபத்தமான முறையில் பகிர்ந்தது. ஆனால், அசல் புகைப்படத்தில் இருந்த மற்ற உலக தலைவர்களை நீக்கிவிட்டு, தன்னை மட்டும் மையத்தில் வைக்கும் வகையில் அதனை மாற்றியிருந்தது.

பாகிஸ்தான் பிரதமர் பகிர்ந்த புகைப்படத்தில் சீன அதிபர் ஷி ஜின்பிங், கிர்கிஸ்தான் அதிபர் சதிர் ஜபரோவ், ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின், தஜிகிஸ்தான் அதிபர் எமோமாலி ரஹ்மான், உஸ்பெக் அதிபர் ஷவ்கத் மிர்சியோயேவ் மற்றும் கிர்கிஸ்தான் கர்னல் உலர்பீக் ஸர்லிகோவிச் ஷர்ஷீவ் ஆகியோர் மட்டுமே இடம்பெற்றிருந்தனர்.

குழு புகைப்படத்தில் குழப்பம்:

கிர்கிஸ்தானின் பிஷ்கெக் நகரில் நடைபெற்ற 26வது ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பின் (SCO) உச்சிமாநாட்டின் அமர்வுக்கு முன்பு எடுக்கப்பட்ட இந்தப் புகைப்படத்தில், உறுப்பு நாடுகளின் தலைவர்கள் ஒன்றாக நின்றுகொண்டிருந்தனர்.

இருப்பினும், பிரதமர் நரேந்திர மோடி அசல் புகைப்படத்தைப் பகிர்ந்து, உண்மையில் ஷெரீப் வலமிருந்து நான்காவதாக நின்றிருந்ததையும், மற்ற ஐந்து உலகத் தலைவர்கள் படத்தில் இருந்து நீக்கப்பட்டிருந்ததையும் காட்டினார்.

பிராந்திய மற்றும் உலகளாவிய பிரச்சினைகள் குறித்த உரையாடல் மற்றும் ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்துவதற்காக, 26-ஆவது ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பின் (SCO) தலைமைத்துவ உச்சிமாநாடு 10 உறுப்பு நாடுகள், 15 கூட்டாளர் நாடுகள் மற்றும் இரண்டு பார்வையாளர் நாடுகளை ஒன்றிணைத்தது.

மாநாட்டில் பிரதமர் மோடி கூறியது:

கிர்கிஸ்தானில் நடைபெற்ற 26ஆவது ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பின் (SCO) உச்சி மாநாட்டில் உரையாற்றிய பிரதமர் மோடி, பிராந்திய ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்துவதற்கான முக்கிய நடவடிக்கைகளை கோடிட்டு காட்டினார். உலகளாவிய எரிசக்தி விநியோகம் மற்றும் பொருளாதாரங்களை பாதித்துள்ள, மத்திய கிழக்கில் தொடரும் மோதலுக்கு மத்தியில் அவரது இந்தக் கருத்துக்கள் வெளியாகின.

10 உறுப்பு நாடுகளைக் கொண்ட ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பு (SCO), 2001-ஆம் ஆண்டில் சீனா, ரஷ்யா, கஜகஸ்தான், கிர்கிஸ்தான், தஜிகிஸ்தான் மற்றும் உஸ்பெகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகளால் நிறுவப்பட்டது. 2017-ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும், அதனைத் தொடர்ந்து 2023-ஆம் ஆண்டில் ஈரானும், 2024-ஆம் ஆண்டில் பெலாரஸும் முழு உறுப்பினர்களாகின.

SCO-வின் மூன்று முக்கிய தூண்களான பாதுகாப்பு, இணைப்பு மற்றும் வாய்ப்பு ஆகியவற்றைச் சுற்றி வலுவான ஒத்துழைப்புக்கு பிரதமர் மோடி அழைப்பு விடுத்தார். தொலைநோக்குப் பார்வையைத் தாண்டி, அளவிடக்கூடிய விளைவுகளை நோக்கி பணியாற்ற வேண்டியதன் அவசியத்தையும் வலியுறுத்தினார்.

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