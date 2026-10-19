பாக். ராணுவ தளபதியை சந்தித்து, பிராந்திய பாதுகாப்பு நிலவரங்கள் குறித்து விவாதித்த சவுதி தூதர்

பாகிஸ்தானுக்கான சவுதி அரேபியாவின் புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட தூதர் ராஜே தாமி அல்புகாமி, ராணுவ தளபதி ஃபீல்ட் மார்ஷல் ஆசிம் முனீரை சந்தித்து, பரஸ்பர நலன்கள் மற்றும் பிராந்திய பாதுகாப்பு நிலவரங்கள் குறித்து விவாதித்ததாக ராணுவம் தெரிவித்துள்ளது.
ராவல்பிண்டியில் உள்ள பொது தலைமையகத்தில் நடைபெற்ற இந்த சந்திப்பின் போது, மெக்கா கூட்டு பாதுகாப்பு ஒப்பந்த கட்டமைப்பின் கீழ் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றம் குறித்து இரு தரப்பினரும் திருப்தி தெரிவித்தனர்.
மேலும், பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பு, நிறுவன ரீதியான இணைப்புகள் மற்றும் மூலோபாய ஒருங்கிணைப்பை வலுப்படுத்துவதன் முக்கியத்துவத்தையும் வலியுறுத்தினர் என்று ராணுவம் ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது. பரஸ்பர நலன்கள் மற்றும் பிராந்திய பாதுகாப்பு நிலவரங்கள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டதாக அது கூறியது.
ஜெனரல் முனீர், தூதரின் நியமனத்திற்கு வாழ்த்து தெரிவித்தார். மேலும், பகிரப்பட்ட நம்பிக்கை, பரஸ்பர நம்பிக்கை மற்றும் மூலோபாய கூட்டாண்மை ஆகியவற்றில் வேரூன்றிய பாகிஸ்தான் மற்றும் சவுதி அரேபியா இடையேயான நீண்டகால சகோதரத்துவ உறவுகளை வலுப்படுத்த அவரது பதவிக்காலம் மேலும் பங்களிக்கும் என்று நம்பிக்கை தெரிவித்தார் என ராணுவம் கூறியது.
வளைகுடா நாடான சவுதி அரேபியா மீது ஏமனின் ஹவுதிகள் அதிகரித்து வரும் தாக்குதல்களுக்கு மத்தியில், அந்நாட்டின் இறையாண்மை, பிராந்திய ஒருமைப்பாடு மற்றும் புனித தலங்களை பாதுகாக்க "தேவையான அனைத்து ஆதரவையும்" பாகிஸ்தான் வழங்கி வருவதாக ராணுவ செய்தி தொடர்பாளர் கூறியதை தொடர்ந்து இந்த சந்திப்பு நடைபெற்றது.
பாகிஸ்தான், சவுதி அரேபியா மற்றும் துருக்கி ஆகிய நாடுகள் ஆகஸ்ட் மாதம் மெக்கா கூட்டு பாதுகாப்பு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டன. அதன்படி, இவ்விரு நாடுகளில் ஒன்றின் மீதான தாக்குதல், அவை அனைத்து நாடுகளின் மீதான தாக்குதலாக கருதப்படும்.