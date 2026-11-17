மரியாதை செலுத்தும் விதமாக, மணிலாவில் குவாட் குழுவின் தலைவர்கள் குழு புகைப்படம் எடுப்பதற்காக ஒன்று கூடியபோது, அடையாள குறியீடாக பயன்படுத்தப்பட்ட இந்திய தேசிய கொடியை பிரதமர் நரேந்திர மோடி கையில் எடுத்தார். இதை கண்ட அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப், "அதை அப்படியே விட்டுவிடுங்கள்" என்று குறிப்பிட்டார்.
ஆசியான் உச்சி மாநாட்டின் ஒரு பகுதியாக நடைபெற்ற குவாட் தலைவர்கள் மட்டத்திலான கூட்டத்திற்கு முன்னதாக, பிரதமர் மோடி, அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப், ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் அந்தோனி அல்பானீஸ் மற்றும் ஜப்பானிய பிரதமர் சானே டகாயிச்சி ஆகியோர் புகைப்படம் எடுப்பதற்காக ஒன்றாக நின்றபோது அந்த தருணம் நிகழ்ந்தது.
பிரதமர் மோடி சிறிய இந்திய கொடி சின்னத்தை எடுத்தபோது, டிரம்ப், "அதை பத்திரமாக வைத்துக்கொள்ளுங்கள்" என்று குறிப்பிட்டார்.
2023 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் தென் ஆப்பிரிக்காவின் ஜோகன்னஸ்பர்க் நகரில் நடைபெற்ற 15-ஆவது பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாட்டின்போது, பிரதமர் மோடி மேடையில் இருந்து இந்திய கொடி சின்னத்தை எடுத்த, பரவலாக விவாதிக்கப்பட்ட ஒரு தருணத்தை இந்த செயல் நினைவூட்டியது.
டிரம்ப் பிலிப்பைன்ஸுக்கு வருகை தந்தபோது எடுக்கப்பட்ட இந்த குழு புகைப்படம், நான்கு குவாட் நாடுகளின் தலைவர்களையும் ஒன்றிணைத்தது. மேலும், இது அவரது தற்போதைய அதிபர் பதவி காலத்தில் நடைபெற்ற, அந்த அமைப்பின் முதல் நேரடி தலைவர்கள் மட்டத்திலான சந்திப்பாகும்.
இந்த சந்திப்பின் போது, பிரதமர் மோடி குவாட் அமைப்பை இந்தியாவிற்கான "ஆக்கப்பூர்வமான மற்றும் நம்பிக்கைக்குரிய கூட்டாண்மை" என்று வர்ணித்ததுடன், இந்தோ-பசிபிக் பிராந்தியம் முழுவதும் உள்ள முக்கிய சவால்களை எதிர்கொள்வதில் அதன் பங்கையும் எடுத்துரைத்தார்.
இந்த கூட்டமைப்புடன் மணிலாவின் வரலாற்றுத் தொடர்பை நினைவு கூர்ந்த பிரதமர், நான்கு நாடுகளின் அதிகாரிகள் 2007-ஆம் ஆண்டு முதன்முதலில் அந்நகரில் சந்தித்ததாகவும், 2017-ஆம் ஆண்டு அங்கேயே தங்களது உரையாடலை மீண்டும் தொடங்கியதாகவும் குறிப்பிட்டார்.
"இன்று மீண்டும் இந்த நகரில் குவாட் கூட்டம் நடைபெறுவது மற்றுமொரு மைல்கல்லை எட்டுகிறது," என்று அவர் கூறினார்.
ஒத்துழைப்புக்கான துறைகளை எடுத்துரைத்த பிரதமர் மோடி, கடல்சார் பாதுகாப்பு, விநியோக சங்கிலிகள், புதிய தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் பேரிடர் மீட்பு பணிகள் ஆகியவற்றில் நம்பகமான தீர்வுகளை வழங்குவதற்காக இந்த கூட்டமைப்பு செயல்பட்டு வருவதாக கூறினார்.
"இந்தியாவுக்கு, குவாட் ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான மற்றும் நம்பிக்கைக்குரிய கூட்டாண்மை ஆகும். கடல்சார் பாதுகாப்பு முதல் விநியோக சங்கிலிகள் வரை, புதிய தொழில்நுட்பங்கள் முதல் பேரிடர் மீட்பு வரை, குவாட் முழு இந்தோ-பசிபிக் பகுதிக்கும் நம்பகமான தீர்வுகளை வழங்குகிறது," என்று பிரதமர் மோடி கூறினார்.