உஸ்பெகிஸ்தானில் பிரதமர் மோடிக்கு உற்சாக வரவேற்பளித்த இந்திய வம்சாவளியினர்

இரண்டு நாள் பயணமாக உஸ்பெகிஸ்தான் சென்றிருக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு, அங்குள்ள ஹோட்டலில் இந்திய சமூகத்தினர் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.
தாஷ்கண்டில் உள்ள இந்திய சமூகத்தினரின் அன்பையும் பாசத்தையும் கண்டு நெகிழ்ந்து போனேன். நமது புலம்பெயர் சமூகம், இந்தியாவுக்கும் உஸ்பெகிஸ்தானுக்கும் இடையே ஒரு உயிருள்ள பாலமாக திகழ்ந்து, நமது நாடுகளுக்கு இடையேயான நட்புறவை வலுப்படுத்துகிறது," என்று மோடி சமூக வலைதள பதிவு ஒன்றில் தெரிவித்தார்.
பிரதமர், புலம்பெயர்ந்த இந்தியர்களின் துடிப்பான கதக் மற்றும் அண்டிஜன் போல்கா நடன நிகழ்ச்சிகளை கண்டுகளித்ததுடன், உஸ்பெகிஸ்தானை சேர்ந்த சிறு குழந்தைகள் புகழ்பெற்ற இந்திய பாடலான 'உடே ஜப் ஜப் ஜுல்ஃபே தேரி'க்கு ஆடிய உற்சாகமான நடனத்தையும் கண்டார்.
மேலும் அவர், தப்லாவுடன் பாரம்பரிய உஸ்பெக் இசைக்கருவிகளான டோய்ரா மற்றும் சாங் ஆகியவை இணைந்து வழங்கிய ஒரு வசீகரிக்கும் இசைக் கலவையையும் கண்டுகளித்தார்.
இந்த பயணத்தின்போது, இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான மூலோபாய கூட்டாண்மையை மேலும் வலுப்படுத்தும் நோக்கில், பிரதமர் மோடி அதிபர் ஷவ்கத் மிர்சியோயேவுடன் தூதுக்குழு அளவிலான பேச்சுவார்த்தை நடத்த உள்ளார்.
தாஷ்கண்ட் விமான நிலையத்தில் பிரதமர் மோடி வந்திறங்கியபோது, ஜனாதிபதி மிர்சியோயேவ் அவரை வரவேற்றார். இது பிரதமர் மோடியின் உஸ்பெகிஸ்தானுக்கான நான்காவது பயணமாகும்.
"ஜனாதிபதி ஷவ்கத் மிர்சியோயேவின் உற்சாகமான வரவேற்புடன் தாஷ்கண்டில் தரையிறங்கினேன். இந்தச் சிறப்பு ஏற்பாட்டிற்கு அவருக்கு என் நன்றிகள். இது உஸ்பெகிஸ்தானுக்கு எனது நான்காவது பயணம். இது நமது இருதரப்பு உறவுகளின் ஆழத்தையும், வளர்ந்து வரும் வேகத்தையும் பிரதிபலிக்கிறது," என்று பிரதமர் மோடி எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டார்.
நாட்டின் சுதந்திரத்தின் 30-ஆவது ஆண்டு நிறைவை முன்னிட்டு, சுதந்திரம் மற்றும் நன்மையின் இலட்சியங்களை சின்னமாக கொண்டு நிறுவப்பட்ட நினைவிடத்திற்கு ஜனாதிபதி மிர்சியோயேவ், மோடியுடன் சென்றார்.
மத்திய ஆசியாவில் இந்தியாவின் மூலோபாய கூட்டாண்மைகளை வலுப்படுத்தவும், அப்பகுதியுடனான நாகரிகத் தொடர்பை ஆழப்படுத்தவும் நோக்கமாகக் கொண்டு, கிர்கிஸ் குடியரசு உட்பட தனது இரு நாடுகளுக்கான பயணத்தின் முதல் கட்டமாக மோடி தாஷ்கண்டில் உள்ளார்.