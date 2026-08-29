இரண்டு நாள் அரசுமுறைப் பயணமாக உஸ்பெகிஸ்தான் சென்றடைந்தார் பிரதமர் மோடி

பிரதமர் நரேந்திர மோடி சனிக்கிழமையன்று உஸ்பெகிஸ்தான் சென்றடைந்தார். அங்கு அவர் அதிபர் ஷவ்கத் மிர்சியோயேவுடன் தூதுக்குழு அளவிலான பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்தவுள்ளார். இதன் மூலம் இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான உத்திசார் கூட்டாண்மையை மேலும் வலுப்படுத்த அவர் திட்டமிட்டுள்ளார்.
தாஷ்கண்ட் விமான நிலையத்திற்கு வந்திறங்கிய பிரதமர் மோடியை அதிபர் மிர்சியோயேவ் வரவேற்றார். பிரதமர் மோடி உஸ்பெகிஸ்தானுக்கு மேற்கொள்ளும் நான்காவது பயணம் இதுவாகும்.
"தாஷ்கண்ட் வந்தடைந்ததும் அதிபர் ஷவ்கத் மிர்சியோயேவ் எனக்கு வரவேற்பளித்தார். அவரது இந்த சிறப்பான செயலுக்கு நான் நன்றியுள்ளவனாக இருக்கிறேன். உஸ்பெகிஸ்தானுக்கான எனது நான்காவது பயணம் இது; இது நமது இருதரப்பு உறவுகளின் ஆழத்தையும் வளர்ந்து வரும் வேகத்தையும் பிரதிபலிக்கிறது," என்று வருகைக்கு பிறகு பிரதமர் மோடி எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டார்.
வருகைக்குப் பிறகு, அவர் 'யாங்கி உஸ்பெகிஸ்தான்' பூங்காவிற்கு சென்று சுதந்திர நினைவு சின்னத்தில் மலர் வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினார். நாட்டின் சுதந்திரத்தின் 30-ஆவது ஆண்டு விழாவில் நிறுவப்பட்டதும், சுதந்திரம் மற்றும் நன்மையின் விழுமியங்களை அடையாளப்படுத்துவதுமான இந்த நினைவு சின்னத்திற்கு சென்றபோது அதிபர் மிர்சியோயேவ் அவருடன் சென்றார்.
"தாஷ்கண்ட் வந்தடைந்ததும், அதிபர் மிர்சியோயேவுடன் இணைந்து 'யாங்கி உஸ்பெகிஸ்தான்' நினைவுச் சின்னத்தில் மலர் வளையம் வைக்க சென்றேன். 'யாங்கி உஸ்பெகிஸ்தான்' நினைவு சின்னம் உஸ்பெக் மக்களின் விருப்பங்களையும் முன்னேற்றத்தையும் பிரதிபலிக்கிறது. இங்கு வருவதன் மூலம் எனது பயணத்தை தொடங்குவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்," என்று மோடி 'எக்ஸ்' தளத்தில் பதிவிட்டார்.
மத்திய ஆசியாவில் இந்தியாவின் உத்திசார் கூட்டாண்மைகளை வலுப்படுத்துவதையும், இப்பகுதியுடனான நாகரிகத் தொடர்புகளை ஆழப்படுத்துவதையும் நோக்கமாக கொண்டு, கிர்கிஸ் குடியரசு மற்றும் உஸ்பெகிஸ்தான் ஆகிய இரு நாடுகளுக்கு மேற்கொள்ளும் பயணத்தின் முதல் கட்டமாக மோடி தாஷ்கண்டில் உள்ளார்.
உஸ்பெகிஸ்தானுக்கான தனது இரண்டு நாள் பயணத்தின் போது, வர்த்தகம், முதலீடு, டிஜிட்டல் இணைப்பு, பாதுகாப்பு மற்றும் எரிசக்தி ஆகிய துறைகளில் ஒத்துழைப்பு குறித்து அதிபர் மிர்சியோயேவுடன் மோடி விவாதிப்பார்.