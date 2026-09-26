உலகம்

ஆபரேஷன் சிந்தூர்: ஐ.நா.வில் பாகிஸ்தான் பிரதமர் பேசிய வீடியோவை பகிர்ந்த அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப்

ஜம்மு-காஷ்மீரின் பஹல்காம் பகுதியில் நடந்த தீவிரவாத தாக்குதலில் 26 பொதுமக்கள் கொல்லப்பட்டனர்.
Pakistan PM
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தொடர்ந்து 4 நாட்கள் நீடித்த இந்த தீவிர ராணுவ நடவடிக்கையைத் தொடர்ந்து, இரு நாடுகளுக்கும் இடையே போர் நிறுத்தம் ஏற்பட்டது.

பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷெபாஸ் ஷெரீப் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் பொதுக்கூட்டத்தில் ஆற்றிய உரையின் 87 வினாடிகள் கொண்ட முக்கிய வீடியோ பதிவை, அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் எவ்வித கருத்துரையும் இன்றி பகிர்ந்துள்ளார். அந்த வீடியோவில், மே மாதம் இந்தியா மேற்கொண்ட 'ஆபரேஷன் சிந்தூர்' ராணுவ நடவடிக்கையை நிறுத்துவதற்கு டிரம்ப் மேற்கொண்ட தலையீட்டிற்கு பாகிஸ்தான் பிரதமர் தனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்ட காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன.

பாகிஸ்தான் பிரதமரின் உரை

ஐ.நா. பொதுச் சபையில் பேசிய பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷெபாஸ் ஷெரீப், இரு அணு ஆயுத வல்லரசு நாடுகளுக்கு இடையேயான பதற்றத்தை தணிக்க அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் சரியான நேரத்தில் தலையிட்டதாகக் குறிப்பிட்டிருந்தார். தெற்காசிய பிராந்தியத்தில் போர் தீவிரமடைவதைத் தடுத்து, கோடிக்கணக்கான மக்களின் உயிரை காப்பாற்றியதற்காக டிரம்பின் "உறுதியான மற்றும் தொலைநோக்கு தலைமைத்துவத்திற்கு" அவர் பாராட்டு தெரிவித்தார். இந்த உரையின் குறிப்பிட்ட பகுதியையே டிரம்ப் தனது சமூக வலைதளத்தில் வெளியிட்டுள்ளார்.

ஆபரேஷன் சிந்தூர்

ஜம்மு-காஷ்மீரின் பஹல்காம் பகுதியில் நடந்த தீவிரவாத தாக்குதலில் 26 பொதுமக்கள் கொல்லப்பட்டனர். இந்த கொடூர தாக்குதலுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக, பாகிஸ்தான் மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் பகுதிகளில் செயல்பட்டு வந்த பயங்கரவாத கட்டமைப்பு முகாம்களை இலக்காகக் கொண்டு இந்தியா 'ஆபரேஷன் சிந்தூர்' என்ற அதிரடி தாக்குதலை நடத்தியது. தொடர்ந்து 4 நாட்கள் நீடித்த இந்த தீவிர ராணுவ நடவடிக்கையைத் தொடர்ந்து, இரு நாடுகளுக்கும் இடையே போர் நிறுத்தம் ஏற்பட்டது.

மூன்றாவது நபர் தலையீட்டை மறுக்கும் இந்தியா

இந்த விவகாரத்தில் தான் தலையிட்டு போரைத் தடுத்ததாக அதிபர் டிரம்ப் தொடர்ந்து கூறி வருகிறார். ஆனால், இந்திய அரசு டிரம்பின் கூற்றை முற்றிலும் மறுத்துள்ளது. இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் ராணுவ அதிகாரிகளுக்கு இடையே நேரடியாக நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தை மற்றும் தொடர்புகளின் மூலமாகவே போர் நிறுத்தம் சாத்தியமானது என்றும், இதில் எந்தவொரு மூன்றாவது நாட்டின் அல்லது நபரின் தலையீடும் இல்லை என்றும் இந்தியா தெளிவாக விளக்கமளித்துள்ளது.

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