நேபாள பேரழிவு: மர்மமாக நீடிக்கும் 56 உக்ரைன் ஆன்மிக பயணிகளின் நிலை- மீட்க முடியாமல் திணறும் மீட்புக்குழு

சீன-நேபாள எல்லையில் அமைந்திருந்த பிரதான இமிக்ரேஷன் அலுவலகம் இந்த கோர வெள்ளப்பெருக்கில் முற்றிலும் அழிந்து சாம்பலானது.
நேபாளம் மற்றும் சீன எல்லை பகுதியில் ஏற்பட்ட கோர வெள்ளம் மற்றும் நிலச்சரிவு பேரழிவுக்குப் பிறகு, ஆன்மீகப் பயணம் மேற்கொண்ட 56 உக்ரைனியர்களின் நிலை என்னவென்று தெரியாமல் தொடர்ந்து மர்மமாகவே நீடித்து வருகிறது. விபத்து நடந்து ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாகியும் இதுவரை அவர்களைப் பற்றிய எந்தவொரு தகவலும் கிடைக்காததால், அவர்களின் குடும்பத்தினர் ஆழ்ந்த கவலையிலும் சோகத்திலும் மூழ்கியுள்ளனர்.
சீன-நேபாள எல்லையில் அமைந்திருந்த பிரதான இமிக்ரேஷன் அலுவலகம் இந்த கோர வெள்ளப்பெருக்கில் முற்றிலும் அழிந்து சாம்பலானது. இதனால், கைலாஷ் யாத்திரையை முடித்துக்கொண்டு திரும்பிய உக்ரைன் நாட்டின் ஆன்மீகப் பயணிகள் நேபாள எல்லைக்குள் நுழைந்தார்களா அல்லது இரு நாடுகளுக்கும் இடைப்பட்ட ஆபத்தான பகுதியில் சிக்கிக் கொண்டார்களா என்பதை உறுதிப்படுத்த முடியாமல் மீட்புக் குழுவினர் பெரும் சிரமத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர்.
கடந்த மாதம் இமயமலைப் பகுதியில் ஏற்பட்ட இந்த நிலச்சரிவு மற்றும் வெள்ளப்பெருக்கில் இதுவரை 1,400-க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர். சுமார் 6,000-க்கும் அதிகமான மக்கள் காணாமல் போயிருப்பதாக நேபாள அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதில் நூற்றுக்கணக்கான வெளிநாட்டுப் பயணிகளும் அடங்குவர்.
காணாமல் போனவர்களை அடையாளம் காண்பதற்காக, அவர்களின் குடும்பத்தினரிடமிருந்து பெறப்பட்ட டி.என்.ஏ மாதிரிகளைச் சீனா மற்றும் நேபாளத்தில் உள்ள உக்ரைன் தூதரக அதிகாரிகள் அந்நாட்டு அதிகாரிகளிடம் தொடர்ந்து வழங்கி வருகின்றனர். இருப்பினும், காணாமல் போன உக்ரைன் பயணிகள் உயிரிழந்ததாகவோ அல்லது காயமடைந்ததாகவோ அதிகாரப்பூர்வமாக இதுவரை எந்த உறுதியான தகவலும் கிடைக்கவில்லை என உக்ரைன் வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. நிலைமையின் தீவிரத்தை கருத்தில் கொண்டு உக்ரைனியத் தூதரகம் தொடர்ந்து சிறப்பு மீட்பு நடவடிக்கைகளை தீவிரமாக கண்காணித்து வருகிறது.