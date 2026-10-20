நியூசிலாந்து மாணவர்கள் சாதனை: வெறும் 9.8 விநாடிகளில் 4x4 ரூபிக்ஸ் கியூபை தீர்க்கும் ரோபோ கண்டுபிடிப்பு

நியூசிலாந்தில் உள்ள கென்டர்பரி பல்கலைக்கழகத்தின் பொறியியல் மாணவர்கள் உலகை திரும்பிப் பார்க்க வைக்கும் புதிய சாதனையை படைத்துள்ளனர்.
தொழில்நுட்ப உலகில் மனிதர்களின் திறனை மிஞ்சும் வகையில் பல சாதனைகள் நிகழ்த்தப்பட்டு வரும் நிலையில், தற்போது நியூசிலாந்து நாட்டைச் சேர்ந்த பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் உருவாக்கியுள்ள ஒரு ரோபோ சர்வதேச அளவில் பெரும் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. மிகவும் சிக்கலான 4x4 ரூபிக்ஸ் கியூப் புதிரை வெறும் 9.806 விநாடிகளுக்குள் வெற்றிகரமாகத் தீர்த்து இந்த புதிய சாதனை படைக்கப்பட்டுள்ளது.
நியூசிலாந்தில் உள்ள கென்டர்பரி பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்த நான்கு மெகாட்ரானிக்ஸ் பொறியியல் மாணவர்கள் இந்த சாதனைக் கலவையை சாத்தியப்படுத்தியுள்ளனர். கலப் எவரெட், ஜோஹன் டோரஸ், இடேன் வாட்சன் மற்றும் மாஸ் கேமரூன் ஆகிய நான்கு மாணவர்களும் இணைந்து இந்தத் திட்டத்தில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இந்த ரோபோவை முழுமையாக வடிவமைத்து, அதைச் செயல்பட வைக்க அவர்களுக்கு சுமார் ஒரு வருட காலம் ஆகியுள்ளது. பல்வேறு கட்ட சோதனை ஓட்டங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப மேம்பாடுகளுக்குப் பிறகு, இப்போது இந்த இயந்திரம் நொடிப் பொழுதில் கியூப் புதிரைத் தீர்க்கும் அளவுக்குத் துல்லியமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த ரோபோ வெறும் கியூப் புதிரைத் திருப்புவது மட்டுமல்லாமல், அதற்கென பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்ட மென்பொருள் மற்றும் வன்பொருளின் உதவியுடன் அதிவேகமாகச் செயல்படுகிறது. கியூபின் தற்போதைய நிலையைத் துல்லியமாக ஸ்கேன் செய்து, எந்தப் பக்கத்தை எந்த வேகத்தில் திருப்ப வேண்டும் என்பதை மிகக் குறுகிய கால இடைவெளியில் கணக்கிட்டு இந்த ரோபோ செயல்படுகிறது. 4x4 கியூப் என்பது வழக்கமான 3x3 கியூபை விட மிகவும் சிக்கலானது என்பதால், இந்த வேகம் மிகப்பெரிய தொழில்நுட்ப மைல்கல்லாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த இயந்திரத்தின் அபாரமான செயல் திறன் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ கின்னஸ் உலக சாதனை அங்கீகாரத்திற்காக தற்போது மாணவர்கள் காத்துக்கொண்டிருக்கின்றனர். பல்கலைக்கழக அளவில் மட்டுமின்றி, உலகளாவிய பொறியியல் மாணவர்களிடையே இது பெரும் பாராட்டுகளைப் பெற்று வருகிறது. எதிர்காலத்தில் இது போன்ற ரோபோடிக் கண்டுபிடிப்புகள் ஆட்டோமேஷன் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவுத் துறைகளில் மேலும் பல சாதனைகளுக்கு வழிவகுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.