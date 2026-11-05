நெதன்யாகுவுக்கு எதிராகத் திரும்பிய அவரது அரசியல் வியூகம்: ஆட்சிக்கு நெருக்கடி கொடுக்கும் அரபு கட்சிகள்

இஸ்ரேலின் எதிர்காலம் நாட்டின் நீண்டகாலப் பிரதமரான தனக்கே சொந்தமா அல்லது அரபு நாடாளுமன்ற உறுப்பினரான அகமது டிபி மற்றும் அவரது கூட்டணிக் கட்சிகளுக்கா என்ற பிம்பத்தை அவர் திட்டமிட்டு மக்களிடையே உருவாக்கினார்.
இஸ்ரேலில் சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த நாடாளுமன்றத் தேர்தலுக்குப் பிறகு, நாட்டின் நீண்டகால பிரதமரான பெஞ்சமின் நெதன்யாகுவை சுற்றியுள்ள அரசியல் சூழல் மேலும் தீவிரமடைந்துள்ளது. கடந்த காலத் தேர்தல் பிரசாரங்களின் போது நெதன்யாகு தனது அரசியல் எதிரிகளை ஒடுக்கும் நோக்கத்துடன் பயன்படுத்திய புகழ்பெற்ற 'பிபி அல்லது டிபி' என்ற பழைய முழக்கம், தற்போது தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பிறகு அவருக்கு எதிராகவே திரும்பி பெரும் அரசியல் தலைவலியாக மாறியுள்ளது. அரபு வாக்காளர்களை எதிரியாக சித்தரிக்க அவர் பயன்படுத்திய அதே வியூகம், இன்று அரபு கட்சிகளின் ஆதரவுடன் அவரை ஆட்சியிலிருந்து அகற்றும் பலமான கூட்டணியை உருவாக்க வழிவகுத்துள்ளது.
கடந்த கால தேர்தல்களில் வலதுசாரி வாக்குகளை தன்வசம் ஈர்க்கும் உத்தியாக நெதன்யாகு இந்த முழக்கத்தைத் தீவிரமாகப் பயன்படுத்தினார். அதாவது, இஸ்ரேலின் எதிர்காலம் நாட்டின் நீண்டகாலப் பிரதமரான தனக்கே சொந்தமா அல்லது அரபு நாடாளுமன்ற உறுப்பினரான அகமது டிபி மற்றும் அவரது கூட்டணிக் கட்சிகளுக்கா என்ற பிம்பத்தை அவர் திட்டமிட்டு மக்களிடையே உருவாக்கினார். இஸ்ரேல்-அரபு அரசியல் தலைவர்களை தேசிய பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தலாகவும், நாட்டுக்கு எதிரானவர்களாகவும் சித்தரிப்பதன் மூலம் யூத வாக்காளர்களைப் பயமுறுத்தித் தன் பக்கம் தக்கவைத்துக்கொள்வதே இந்த உத்தியின் முக்கிய நோக்கமாகும்.
தற்போதைய தேர்தல் முடிவுகளில் எந்தவொரு கட்சிக்கும் தனித்து ஆட்சி அமைப்பதற்கான அறுதிப் பெரும்பான்மை கிடைக்காத நிலையில், நெதன்யாகுவின் அரசியல் எதிர்காலம் கேள்விக்குறியாகியுள்ளது. அவரை ஆட்சியிலிருந்து அகற்றுவதற்காக அரபு கட்சிகளின் ஆதரவைத் திரட்டும் முயற்சியில் எதிர்க்கட்சிகள் தீவிரமாக இறங்கியுள்ளன. ஒரு காலத்தில் தன்னை எதிர்க்கும் பலவீனமான புள்ளியாக நெதன்யாகு காட்டிய அதே அரபு அரசியல் சக்திகள், இன்று அவரைப் பதவியில் இருந்து தரையிறக்கத் துடிக்கும் முக்கியக் கூட்டணிக் சக்தியாக உருவெடுத்துள்ளதுடன், அவரது கடந்த கால அரசியல் பித்தலாட்டங்கள் அவருக்கே எதிராகத் திரும்பியுள்ளதை நிரூபித்துள்ளன.