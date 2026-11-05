அமெரிக்க இடைக்கால தேர்தல் முடிவு: டிரம்ப், நெதன்யாகுவின் உருவப்படங்களை எரித்து ஈரான் கொண்டாட்டம்!

அமெரிக்க இடைக்காலத் தேர்தலில் ஆளுங்கட்சியான குடியரசுக் கட்சி தோல்வியைச் சந்தித்ததை ஈரானிய அதிகாரிகள் வெளிப்படையாக வரவேற்றுள்ளனர்.
அமெரிக்காவில் சமீபத்தில் நடைபெற்ற இடைக்காலத் தேர்தல் முடிவுகளில் குடியரசுக் கட்சி பின்னடைவைச் சந்தித்ததை அடுத்து, ஈரானின் தலைநகரான தெஹ்ரானில் மக்கள் உற்சாகக் கொண்டாட்டங்களில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் நாடுகளின் கொள்கைகளுக்கு எதிரான நிலைப்பாட்டை காட்டும் வகையில், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், துணை அதிபர் ஜே.டி.வான்ஸ் மற்றும் இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு ஆகியோரின் உருவப்படங்கள் அச்சிடப்பட்ட ராட்சத பதாகைகளை ஈரானிய அரசு ஆதரவாளர்கள் தீ வைத்து எரித்தனர். இஸ்லாமியப் புரட்சி சதுக்கத்தில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வு உலக நாடுகளின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
அமெரிக்க இடைக்காலத் தேர்தலில் ஆளுங்கட்சியான குடியரசுக் கட்சி தோல்வியைச் சந்தித்ததை ஈரானிய அதிகாரிகள் வெளிப்படையாக வரவேற்றுள்ளனர். அமெரிக்காவுடனான மோதல் போக்கு மற்றும் அதிகரித்து வரும் எரிபொருள் விலை உயர்வு ஆகியவற்றால் அமெரிக்க பொதுமக்களிடையே ஏற்பட்டுள்ள அதிருப்தியே இந்தத் தேர்தல் முடிவுகளுக்குக் காரணம் என்று ஈரான் கருதுகிறது. இந்த அரசியல் மாற்றமானது வாஷிங்டனின் வெளியுறவுக் கொள்கையில் சில சாதகமான மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் என்று சர்வதேச பார்வையாளர்கள் உன்னிப்பாகக் கவனித்து வருகின்றனர்.
தேர்தல் முடிவுகள் குறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள ஈரானின் உச்ச தலைவர் ஆயத்துல்லா மொஜ்தபா கமேனி, அமெரிக்காவின் தேர்தல் மாற்றங்களால் தெஹ்ரான் மீதான வாஷிங்டனின் ஒட்டுமொத்தக் கொள்கையில் எந்தவொரு பெரிய மாற்றமும் ஏற்பட்டுவிடாது என்று தெரிவித்துள்ளார். மேலும், மத்திய கிழக்கில் பதற்றமான சூழல் தொடர்ந்து நிலவி வருவதால், ஈரானுக்கு எதிரான அமெரிக்காவின் ராணுவ நடவடிக்கைக் குறித்த அச்சுறுத்தல்களும் முழுமையாக விலகவில்லை என்று அரசியல் நிபுணர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.