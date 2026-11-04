அமெரிக்க இடைக்கால தேர்தல்: ஈரான் போர் தான் தோல்விக்கு காரணம் - ஜே.டி. வான்ஸ்

2026 அமெரிக்க இடைக்கால தேர்தல்களில் குடியரசு கட்சிக்கு ஏற்பட்ட பரவலான தோல்விகளுக்கு ஈரான் போரே காரணம் என்று அமெரிக்க துணை அதிபர் ஜே.டி. வேன்ஸ் தெரிவித்தார். சமூக ஊடகப் பதிவு ஒன்றில் அவர், "நாம் தோற்றதற்குக் காரணம் போர்தான். அதிபரே நேற்று இரவு அவ்வாறு கூறினார்," என்று எழுதியிருந்தார்.
2024-இல் டிரம்பை ஆதரித்த பல வாக்காளர்கள், மோதல் குறித்த விரக்தியின் காரணமாக வாக்குப்பெட்டியில் குடியரசு கட்சியினரை கைவிட்டதாக தரவுகளும் கருத்து கணிப்புகளும் குறிப்பிடுவதாக வேன்ஸ் சுட்டிக்காட்டினார்.
அனைத்து மாநிலங்களிலும் வாக்குப்பதிவு "பேரழிவு" அளவுக்கு இல்லை என்றாலும், குடியரசு கட்சி வாக்காளர்கள் வந்தபோதிலும், அவர்கள் எதிர்க்கட்சிக்கே வாக்களித்ததாக அவர் கூறினார்.
மேலும், ஜனநாயக கட்சிக்கு மிகப்பெரிய வெற்றி கிடைக்கும் என்று கருத்து கணிப்புகள் காட்டியபோதிலும், தரவுகள் எங்களுக்கு அதே கதையைத்தான் தொடர்ந்து சொல்லிக்கொண்டிருந்தன: சில மாநிலங்களில் வாக்குப்பதிவு சுமாராக இருந்தது, மற்ற மாநிலங்களில் அது மிகவும் பிரமாதமாக இருந்தது, எந்த மாநிலத்திலும் அது பேரழிவாக இருக்கவில்லை.
எங்கள் குழுவில் ஒரு உண்மையான நம்பிக்கையுணர்வு இருந்தது: எங்கள் மக்கள் வாக்களிக்க வந்திருந்தார்கள்," என்று அவர் எழுதினார்.
"2024-ல் டிரம்ப்/வான்ஸுக்கு வாக்களித்த பலரும் 2026-ல் ஜனநாயகக் கட்சிக்கு வாக்களித்ததுதான் முக்கியப் பிரச்சினை," என்று அவர் மேலும் கூறினார்.