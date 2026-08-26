உலகம்

வெள்ள பாதிப்பு: பிரதமர் மோடியின் ஆதரவு மற்றும் உதவிக்கு நன்றி தெரிவித்த நேபாள பிரதமர்

கடினமான நேரத்தில் நேபாளத்திற்கு நீங்கள் தெரிவித்த ஆதரவு வார்த்தைகளை நாங்கள் பெரிதும் மதிக்கிறோம்.
PM Modi and Balen Shah
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வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட நேபாளத்திற்கு மீட்பு மற்றும் நிவாரண பணிகளுக்காக சாத்தியமான அனைத்து மனிதாபிமான உதவிகளையும் வழங்குவதாக உறுதியளித்ததற்கும், ஆதரவு மற்றும் ஆறுதல் தெரிவித்ததற்கும் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு நேபாள பிரதமர் பாலன் ஷா நன்றி தெரிவித்தார்.

திபெத்தில் உருவான கடுமையான திடீர் வெள்ளப்பெருக்கு நேபாளத்தின் மத்திய பகுதிகளை தாக்கியதில் சுமார் 100 பேர் உயிரிழந்தனர்; 133 இந்தியர்கள் உட்பட 750-க்கும் மேற்பட்டோர் காணாமல் போயுள்ளனர்.

இந்த வெள்ளம் பல நகரங்கள் மற்றும் கிராமங்களை சேதப்படுத்தியதுடன், முக்கியமான பாலங்களை அடித்து சென்றது மற்றும் ஒரு டஜன் நீர்மின் திட்டங்களையும் முடக்கியது.

பிரதமர் மோடிக்கு நன்றி:

மோடியின் அன்பான தொலைபேசி அழைப்பு மற்றும் ஆழ்ந்த இரங்கலுக்கு நன்றி தெரிவித்த ஷா, சமூக ஊடக பதிவு ஒன்றில், "இந்த கடினமான நேரத்தில் நேபாளத்திற்கு நீங்கள் தெரிவித்த ஆதரவு வார்த்தைகளையும், தாராளமான உதவிக்கான முன்மொழிவையும் நாங்கள் பெரிதும் மதிக்கிறோம்," என்று கூறினார்.

"இந்த ஆதரவு மனப்பான்மையானது நமது இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான நீண்டகால நட்புறவின் வெளிப்பாடாகும், இதனை நாங்கள் மிகவும் உயர்வாக கருதுகிறோம்," என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

பிரதமரின் எக்ஸ் பதிவு:

முன்னதாக, சமூக ஊடக பதிவு ஒன்றில், தான் ஷாவிடம் பேசியதாகவும், நேபாளத்தில் வெள்ளத்தால் ஏற்பட்ட உயிரிழப்புகள் குறித்து தனது இரங்கலை தெரிவித்ததாகவும் மோடி கூறியிருந்தார்.

மேலும், நேபாளத்திற்கு "சாத்தியமான அனைத்து மனிதாபிமான உதவிகளையும்" வழங்க இந்தியா தயாராக இருப்பதாகவும், மீட்பு மற்றும் நிவாரண பணிகளில் இந்திய குழுக்கள் நெருக்கமாக ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டு வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.

அமித் ஷா ஆலோசனை:

நேபாளத்தில் ஏற்பட்டுள்ள திடீர் வெள்ளப்பெருக்கினால் இரு மாநிலங்களின் கீழ்மட்ட பகுதிகளில் வெள்ள அபாயம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ள நிலையில், மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா உத்தரப் பிரதேசம் மற்றும் பீகார் மாநில முதலமைச்சர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார்.

நேபாளம்-சீனா எல்லைக்கு அருகில் ஏற்பட்ட திடீர் வெள்ளம் மற்றும் பனிப்பாறை ஏரி உடைப்பு வெள்ளம் காரணமாக, இந்திய எல்லையில் இருந்து சுமார் 160 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள நேபாளத்தின் ஃபுர்கே கோலா பகுதியில் திரிசூலி ஆற்றில் நீர்மட்டம் திடீரென உயர்ந்ததாக தகவல் கிடைத்துள்ளது.

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