மைக்ரோசாப்ட் சேவை செயலிழப்பு : பயணிகளுக்கு அறிவுறுத்தலை வெளியிட்ட விமான நிறுவனங்கள்

உலகளாவிய மைக்ரோசாப்ட் (Microsoft) சேவைத் தடையால் (Outlook, Teams, Copilot போன்றவை) இந்திய விமான நிறுவனங்களின் வாடிக்கையாளர் சேவைப் பிரிவுகளில் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இது குறித்து ஏர் இந்தியா (Air India), இண்டிகோ (IndiGo) மற்றும் ஆகாசா ஏர் (Akasa Air) ஆகிய நிறுவனங்கள் பயணிகளுக்கு முக்கிய அறிவிப்புகளை (Advisories) வெளியிட்டுள்ளன.
மைக்ரோசாப்ட் 365, அவுட்லுக், டீம்ஸ் மற்றும் பிற மைக்ரோசாப்ட் சேவைகள் முடங்கியதால் உலகெங்கிலும் பயனர்கள் கடும் அவதிக்கு ஆளாகினர்.
இந்த நிலையில்மைக்ரோசாப்ட் செயலிழப்பால் தங்களது விமானச் செயல்பாடுகள் பாதிக்கப்படவில்லை என்று ஏர் இந்தியா தெரிவித்துள்ளது. வாடிக்கையாளர்களுடன் தொடர்ச்சியான தொடர்பை உறுதி செய்வதற்கும், சரியான நேரத்தில் மின்னஞ்சல் பதில்களை வழங்குவதற்கும் அந்த விமான நிறுவனம் நடவடிக்கைகளைச் செயல்படுத்தியுள்ளது.
இதே செயலிழப்பின் காரணமாக இண்டிகோ மற்றும் அகாசா ஏர் நிறுவனங்களின் மின்னஞ்சல் சேவைகளில் இடையூறுகள் ஏற்பட்டதாகவும் தெரிவித்துள்ளது. இந்த நிலையில் உலகளாவிய இடையூறை மைக்ரோசாஃப்ட் சரிசெய்து வருகிறது.
இது குறித்து ஏர் இந்திய நிறுவனம் தனது சமூகவலைதள பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளதாவது
தற்போது நடைபெற்று வரும் மைக்ரோசாஃப்ட் செயலிழப்பை நாங்கள் உன்னிப்பாகக் கண்காணித்து வருகிறோம். எங்கள் விமானச் செயல்பாடுகள் பாதிக்கப்படவில்லை, மேலும் எங்கள் தகவல் தொடர்பு வழிகள் எதிலும் தற்போது எந்தப் பாதிப்பும் இல்லை.
தடையற்ற ஆதரவை உறுதி செய்வதற்காக, ஒவ்வொரு செய்தியும் தடையின்றி எங்களைத் தொடர்ந்து வந்தடைவதை உறுதிசெய்யும் வகையில், எங்கள் மின்னஞ்சல்களைத் தற்காலிகமாக வேறு வழியில் மாற்றியிருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளது.. மேலும், அனைத்து மின்னஞ்சல்களுக்கும் எங்களின் வழக்கமான 24 மணி நேரத்திற்குள் பதிலளித்து வருகிறோம். அனைத்து வழிகளும் எதிர்பார்த்தபடி செயல்படுகின்றன.
ஏர் இந்தியா தெரிவித்தபடி, குரல் வழித் தொடர்பு, ஏஐ.ஜி, சமூக ஊடகங்கள் மற்றும் வாடிக்கையாளர் அறிவிப்புகள் உள்ளிட்ட அனைத்து வாடிக்கையாளர் ஆதரவு வழிகளும் எதிர்பார்த்தபடி செயல்பட்டு வந்தன. நிலைமைகளைத் தொடர்ந்து கண்காணித்து, தேவைக்கேற்ப பயணிகளுக்கு உதவுவோம் என்றும் அந்த விமான நிறுவனம் கூறியுள்ளது
இதற்கிடையில், உலகளாவிய மைக்ரோசாஃப்ட் இடையூறு காரணமாகத் தங்களது மின்னஞ்சல் ஆதரவு சேவைகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், அதனால் வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து மின்னஞ்சல்களைப் பெற முடியாமல் போகலாம் என்றும் இண்டிகோ தெரிவித்துள்ளது.
தனது மற்ற அனைத்து ஆதரவு வழிகளும் தொடர்ந்து செயல்படுவதாகவும், அவசர உதவி தேவைப்படும் பயணிகள் அதன் இணையதளம் அல்லது மொபைல் செயலி வழியாக 6E Skai என்ற செயற்கை நுண்ணறிவு உதவியாளரைத் தொடர்புகொள்ளுமாறும் அந்த விமான நிறுவனம் அறிவுறுத்தியது.
உலகளாவிய மைக்ரோசாஃப்ட் இடையூறு காரணமாகத் தனது மின்னஞ்சல் ஆதரவு சேவைகளில் தாமதங்கள் ஏற்படுவதாகவும், அதனால் வாடிக்கையாளர் மின்னஞ்சல்களைப் பெற முடியாமல் போகலாம் என்றும் அகசா ஏர் தெரிவித்துள்ளது. உடனடி உதவி தேவைப்படும் பயணிகள், அதன் 24 மணி நேர அகசா பராமரிப்பு மையத்தைத் தொடர்புகொள்ளுமாறும் அல்லது அதன் சமூக ஊடக வழிகள் மூலம் அணுகுமாறும் அந்த விமான நிறுவனம் கேட்டுக்கொண்டது.
மூன்று விமான நிறுவனங்களும் நிலைமையைக் கண்காணித்து வருவதாகவும், பயணிகளுக்கு ஏற்பட்ட சிரமத்திற்கு மன்னிப்புக் கோரியதாகவும் தெரிவித்துள்ளன
மைக்ரோசாப்ட் ஒரு பெரிய உலகளாவிய செயலிழப்பை எதிர்கொண்டுள்ளது, இது டீம்ஸ், அவுட்லுக், ஒன்டிரைவ் மற்றும் அதன் செயற்கை நுண்ணறிவு கருவியான கோபைலட் உள்ளிட்ட பல சேவைகளை பாதித்துள்ளது.இந்த இடையூறு பல்வேறு பிராந்தியங்களில் உள்ள பயனர்களைப் பாதித்துள்ளது.
மேலும் அன்றாட தகவல் தொடர்பு மற்றும் பணிக்காகப் பயன்படுத்தப்படும் கருவிகளை அணுகுவதில் சிரமங்களை எதிர்கொள்வதாகவும் தெரிவித்துள்ளன.