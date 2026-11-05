லடாக் எல்லை அருகே சீனாவின் ஜின்ஜியாங்கில் நிலநடுக்கம்: ரிக்டரில் 5.0 ஆக பதிவானதால் மக்கள் அதிர்ச்சி

சீனாவின் ஜின்ஜியாங் பகுதியில், லடாக் எல்லை பகுதி அருகே நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதால் மக்கள் அதிர்ச்சி. இந்த நிலநடுக்கம் ரிக்டரில் 5.0 ஆக பதிவாகியுள்ளது. இதன் அதிர்வுகள் காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கின் சில பகுதிகளிலும் உணரப்பட்டன.
முதற்கட்ட தகவல்களின்படி, இரவு 10:27 மணியளவில் இந்த அதிர்வுகள் உணரப்பட்டுள்ளன. முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக மக்கள் தங்கள் வீடுகள் மற்றும் கட்டிடங்களை விட்டு வெளியே வந்தனர்.
காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கின் சில பகுதிகளில் மக்கள் இந்த நிலநடுக்கத்தை உணர்ந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
சீனாவின் ஜின்ஜியாங் பகுதியில், லடாக் எல்லைக்கு அருகில் நிலநடுக்கத்தின் மையம் அமைந்திருந்தது. நில அதிர்வுகள் ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீரின் சில பகுதிகளில் உணரப்பட்டன; இப்பகுதி நில அதிர்வு அபாயம் கொண்ட இமயமலை பகுதியில் அமைந்துள்ளது.
இமயமலை பகுதி நிலநடுக்கங்களுக்கு வாய்ப்புள்ள ஒரு பகுதியாகும்; இங்குள்ள புவித்தட்டு நகர்வுகள் அவ்வப்போது நிலநடுக்கங்களை ஏற்படுத்துகின்றன.