அக்டோபர் 27 அன்று நடைபெற்ற தேர்தலில் எந்தவொரு கூட்டணிக்கும் நாடாளுமன்றத்தில் பெரும்பான்மை கிடைக்காததைத் தொடர்ந்து, ஆட்சியமைக்கும் பொறுப்பை அதிபர் ஐசக் ஹெர்சாக் காடி ஐசன்கோட்டிடம் ஒப்படைத்தார்.
இஸ்ரேலில் அமையவுள்ள தேசிய ஒற்றுமை அரசின் தொடக்கக் காலத்தில், தான் மாற்றுப் பிரதமராகப் பணியாற்றத் தயாராக இருப்பதாக இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு அறிவித்துள்ளார். இதன் மூலம், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் காடி ஐசன்கோட் முதலில் பிரதமராகப் பதவியேற்க வழிவகை ஏற்பட்டுள்ளது.
சமூக வலைதள பதிவில் இதனைத் தெரிவித்த நெதன்யாகு, அதிக வாக்குகளைப் பெறும் கட்சியின் தலைவரே ஆட்சியமைக்க வேண்டும் என்ற வழக்கமான கொள்கையைத் தற்காலிகமாக ஒதுக்கி வைக்கத் தயாராக இருப்பதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார். ஐசன்கோட்டின் 'யஷார்' கட்சியை விட, நெதன்யாகுவின் 'லிகுட்' கட்சி சுமார் இரண்டு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் வாக்குகள் கூடுதலாகப் பெற்றிருந்த நிலையிலும் இந்த முன்மொழிவு வைக்கப்பட்டுள்ளது.
அக்டோபர் 27 அன்று நடைபெற்ற தேர்தலில் எந்தவொரு கூட்டணிக்கும் நாடாளுமன்றத்தில் பெரும்பான்மை கிடைக்காததைத் தொடர்ந்து, ஆட்சியமைக்கும் பொறுப்பை அதிபர் ஐசக் ஹெர்சாக் காடி ஐசன்கோட்டிடம் ஒப்படைத்தார். ஆட்சியமைக்க அவருக்கு டிசம்பர் 6 வரை அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது; தேவைப்பட்டால் மேலும் 14 நாட்கள் நீட்டிப்பு கோரும் வாய்ப்பும் உள்ளது. இதற்கிடையே, ஒற்றுமை அரசுப் பேச்சுவார்த்தைகளை லிகுட் கட்சி வேண்டுமென்றே தாமதப்படுத்தி, எதிர்க்கட்சிகளைப் பிளவுபடுத்தி புதிய தேர்தலை நடத்த முயல்வதாக ஐசன்கோட் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். மறுபுறம், ஒற்றுமைப் பேச்சுவார்த்தை நடத்திக்கொண்டே அரபுக் கட்சிகளுடன் மாற்றுக் கூட்டணி அமைக்க ஐசன்கோட் முயற்சிப்பதாக லிகுட் கட்சி பதிலடி கொடுத்துள்ளது.