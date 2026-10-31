இஸ்ரேல் தேர்தல் முடிவுகள்: பெஞ்சமின் நெதன்யாகு பெரும்பான்மை இழப்பு; இந்தியாவுக்கான தாக்கம் என்ன?

தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பிறகு நெதன்யாகுவின் அரசியல் எதிர்காலம் என்னவாகப் போகிறது என்பது குறித்தும், இந்தச் சூழல் இந்தியா - இஸ்ரேல் உறவுகளில் என்ன மாதிரியான தாக்கங்களை ஏற்படுத்தும் என்பது குறித்தும் விரிவாகப் பார்ப்போம்.
இஸ்ரேல் நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகுவின் கூட்டணிக்குத் தனிப்பெரும்பான்மை கிடைக்காதது மத்திய கிழக்கு அரசியலில் பெரும் திருப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. வாக்காளர்கள் அவரை முழுமையாக நிராகரிக்காவிட்டாலும், ஆட்சியமைக்கத் தேவையான பெரும்பான்மை பலத்தை வழங்காதது இஸ்ரேல் அரசியலில் நிச்சயமற்ற தன்மையை உருவாக்கியுள்ளது.
இஸ்ரேலின் 120 இடங்களைக் கொண்ட நாடாளுமன்றமான நெசெட்டில் ஆட்சி அமைக்க குறைந்தபட்சம் 61 இடங்கள் தேவை. ஆனால், தேர்தல் முடிவுகளின்படி பெஞ்சமின் நெதன்யாகுவின் வலதுசாரி கூட்டணி தேவையான பெரும்பான்மை எண்ணிக்கையை எட்டவில்லை. அதேவேளையில், அவரை எதிர்க்கும் கட்சிக் கூட்டணியும் தனித்து ஆட்சி அமைப்பதற்கான முழுமையான பெரும்பான்மையைப் பெறத் தவறியுள்ளது. இதனால் இஸ்ரேல் அரசியல் ஸ்திரத்தன்மையற்ற சூழலை எதிர்கொண்டுள்ளது.
பெரும்பான்மை பலம் இல்லாததால், நெதன்யாகு தனது கூட்டணியை விரிவுபடுத்த பிற சிறிய கட்சிகளின் ஆதரவைத் திரட்ட வேண்டிய கட்டாயத்திற்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளார். அல்லது அரபு கட்சிகளின் ஆதரவுடன் புதிய கூட்டரசை அமைக்க முயல வேண்டும் அல்லது ஆட்சியைத் தக்கவைக்க மீண்டும் நாடாளுமன்றத்திற்குத் தேர்தல் நடத்தப்படும் சூழ்நிலை உருவாகலாம். தொடர்ச்சியான போர்க்காலச் சூழல்களுக்கு மத்தியில் இஸ்ரேல் சந்தித்துள்ள இந்த அரசியல் தேக்கம், நெதன்யாகுவின் நீண்டகால அரசியல் ஆதிக்கத்திற்குச் சோதனையான காலமாக மாறியுள்ளது.
இந்தியாவுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் இடையே கடந்த சில ஆண்டுகளாக ராணுவம், தொழில்நுட்பம், விவசாயம் மற்றும் பாதுகாப்புத் துறைகளில் மிக நெருங்கிய ராஜதந்திர உறவுகள் பேணப்பட்டு வருகின்றன. பெஞ்சமின் நெதன்யாகுவும் இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் தனிப்பட்ட முறையில் வலுவான நட்புறவைக் கொண்டுள்ளவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
எனினும், இஸ்ரேலில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படுவதோ அல்லது பலவீனமான கூட்டணி அரசு அமைவதோ இந்தியாவுடனான இருதரப்பு உறவுகளில் பெரிய அளவில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தாது என்பதே ராஜதந்திர நிபுணர்களின் கருத்தாகும். ஏனெனில், இந்தியா - இஸ்ரேல் இடையேயான மூலோபாயக் கூட்டாண்மை என்பது தனிப்பட்ட தலைவர்களைத் தாண்டி இரு நாடுகளின் தேசிய நலன்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு நீண்ட காலமாக வலுவாகக் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. எந்தவொரு அரசு பதவியேற்றாலும் இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான பாதுகாப்பு மற்றும் தொழில்நுட்ப ஒத்துழைப்புகள் தொடரும் என்றாலும், நெதன்யாகுவின் அரசியல் பலவீனம் இந்தியாவின் மத்திய கிழக்கு ராஜதந்திர நகர்வுகளில் சில மாற்றங்களைக் கவனிக்க வேண்டிய நிலையை உருவாக்கலாம்.