ஈரான் தொடர்பான மோதல்களில் 81 அமெரிக்க ராணுவ விமானங்கள் அழிப்பு

ஈரான் தொடர்பான மோதல்களில் குறைந்தது 81 அமெரிக்க ராணுவ விமானங்கள் மற்றும் டிரோன்கள் சேதமடைந்தன அல்லது அழிக்கப்பட்டன என்று, இந்த வாரம் புதுப்பிக்கப்பட்ட 'காங்கிரஷனல் ரிசர்ச் சர்வீஸ்' அறிக்கை தெரிவிக்கிறது.
இவ்வாறு இழக்கப்பட்ட விமானங்களில், ஈரானில் விழுந்து நொறுங்கிய இரண்டு விமானிகளை மீட்கும் நடவடிக்கையின் போது அழிக்கப்பட்டவை போன்ற ராணுவம் பகிரங்கமாக ஒப்புக்கொண்டவையும், அதே சமயம் ராணுவம் விவாதிக்க மறுத்த டஜன் கணக்கான டிரோன்களும் அடங்கும்.
சேதமடைந்த அல்லது அழிக்கப்பட்ட அந்த 81 விமானங்களில் 45 MQ-9 ரீப்பர் டிரோன்கள், 12 F-15E ஸ்ட்ரைக் ஈகிள் ஜெட் விமானங்கள், ஏழு KC-135 ஸ்ட்ராடோடேங்கர் எரிபொருள் நிரப்பும் விமானங்கள் மற்றும் ஒரு F-35A லைட்னிங் II (Lightning II) போர் விமானம் ஆகியவை அடங்கும் என்று அந்த அறிக்கை கூறுகிறது.
ராணுவ உபகரணங்கள் மற்றும் தளங்களுக்கு ஏற்பட்ட சேதம் குறித்த உறுதியான பட்டியலையோ அல்லது அறிக்கையையோ ராணுவம் வெளியிடாத நிலையில், இந்த மோதல்களால் ஏற்பட்ட இழப்புகள் குறித்த முக்கிய தகவல்களை இந்த அறிக்கை வழங்குகிறது.
இந்த அறிக்கை சில தகவல்களை அரசுக்கு சொந்தமான ஆதாரங்களுக்கு பதிலாக ஊடக செய்திகளிலிருந்து பெற்றிருந்தாலும், இதன் முந்தைய பதிப்புகளை பென்டகனின் தலைமை ஆய்வாளர் (Inspector General) மேற்கோள் காட்டியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.