அமெரிக்கா தனது நிபந்தனைகளை நிறைவேற்றினால், 7 நாட்களில் ஹார்முஸ்-ஐ மீண்டும் திறக்க ஈரான் முன்மொழிவு

ஈரான் துறைமுகங்கள் மீதான கடற்படை முற்றுகையை நீக்குதல், ஈரான் எண்ணெய் விற்பனை மீதான தடைகளை தளர்த்துதல் மற்றும் லெபனானையும் உள்ளடக்கிய போர்நிறுத்தத்தை கடைப்பிடித்தல் ஆகிய நிபந்தனைகளை அமெரிக்கா நிறைவேற்றினால், ஹார்முஸ் நீரிணையை மீண்டும் திறக்கவும், தனது அணுசக்தி திட்டம் குறித்த பேச்சுவார்த்தைகளை மீண்டும் தொடங்கவும் ஈரான் முன்வந்துள்ளது.
நியூயார்க்கில் நடைபெற்ற ஐக்கிய நாடுகள் பொது சபை கூட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற தனிப்பட்ட சந்திப்பு ஒன்றில், ஈரானின் வெளியுறவு அமைச்சர் அப்பாஸ் அராக்ச்சி இந்த முன்மொழிவை விவரித்ததாக அதில் கலந்துகொண்ட ஒருவர் தெரிவித்தார்.
நவம்பரில் நடைபெறவுள்ள இடைக்காலத் தேர்தலுக்கு முன்னதாக, விரைவான ஒப்பந்தம் ஒன்று அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்பிற்கு உதவும் என்று அராக்ச்சி கூறியதாக 'குவின்சி இன்ஸ்டிடியூட்' (Quincy Institute) சிந்தனை குழுவின் நிர்வாக துணை தலைவர் ட்ரிட்டா பார்சி தெரிவித்தார். அமெரிக்கா கூடுதல் தடைகளை விதித்து வரும் நிலையில், இந்த ஏற்பாடு தெஹ்ரான் மீதான பெரும் பொருளாதார அழுத்தத்தையும் குறைக்கும்.
போருக்கு முன்பு உலகின் வர்த்தக ரீதியான எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயுவில் ஐந்தில் ஒரு பங்கு கடந்து சென்ற ஹார்முஸ் நீரிணையில் ஈரான் ஏற்படுத்தியுள்ள இடையூறு, அதன் முக்கிய பேரம் பேசும் சக்தியாக உருவெடுத்துள்ளது. இதன் விளைவுகள் மத்திய கிழக்குக்கு வெளியேயும் உணரப்பட்டுள்ளன.
ஐக்கிய நாடுகள் சபைக்கான ஈரான் தூதரகம் அல்லது பிற ஈரான் அதிகாரிகளிடம் இருந்து உடனடியாக எந்த கருத்தும் வெளியாகவில்லை. தனிப்பட்ட ஆலோசனைகள் குறித்து பெயர் குறிப்பிட விரும்பாத நிலையில் 'அசோசியேட்டட் பிரஸ்' (AP) செய்தி நிறுவனத்திடம் பேசிய ஒருவர், இந்த ஒப்பந்தத்திற்கான சமீபத்திய முயற்சியில் சவுதி அரேபியாவுக்கு சந்தேகம் இருப்பதாக தெரிவித்தார்.
ஈரான் போர் விவகாரம் தொடர்பாக மத்தியஸ்தர்களுடன் அமெரிக்க அதிகாரிகள் நேர்மறையான மற்றும் ஆக்கபூர்வமான பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்தி வருவதாக வெள்ளை மாளிகை தெரிவித்தது. 'அசோசியேட்டட் பிரஸ்' எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த வெள்ளை மாளிகை, ஹார்முஸ் நீரிணை வழியாக குறிப்பிடத்தக்க அளவிலான எண்ணெய் ஏற்றுமதிக்கு அமெரிக்கா வழிவகுத்து வருவதாக கூறியது.