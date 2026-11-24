ஈரானின் தலைமைப் பேச்சுவார்த்தையாளரும் நாடாளுமன்ற சபாநாயகருமான முகமது பாகர் காலிபாஃப், ஈரானின் ஏழு நிபந்தனைகள் பூர்த்தியாகும் வரை அமெரிக்காவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த மாட்டோம் என்று ஈரான் அரசு தொலைக்காட்சியில் தெரிவித்தார்.
மோதலை முடிவுக்குக் கொண்டுவருவதற்கான ஏழு நிபந்தனைகள் நிறைவேற்றப்படும் வரை அமெரிக்காவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப் போவதில்லை என்று ஈரான் மீண்டும் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், அமெரிக்க வான்வழிப் பாதுகாப்பு இருந்தபோதிலும் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் மூன்று கச்சா எண்ணெய் கப்பல்கள் கடல் கண்ணிவெடிகளில் மோதி தீப்பிடித்து எரிவதாகவும் ஈரான் கூறியுள்ளது. இதற்கிடையில், காசாவில் இஸ்ரேல் நடத்திய மூன்று தனித்தனித் தாக்குதல்களில் குறைந்தது 8 பாலஸ்தீனர்கள் உயிரிழந்துள்ளனர்.
ஈரானின் தலைமைப் பேச்சுவார்த்தையாளரும் நாடாளுமன்ற சபாநாயகருமான முகமது பாகர் காலிபாஃப், ஈரானின் ஏழு நிபந்தனைகள் பூர்த்தியாகும் வரை அமெரிக்காவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த மாட்டோம் என்று ஈரான் அரசு தொலைக்காட்சியில் தெரிவித்தார். அந்த ஏழு நிபந்தனைகள் என்னென்ன என்பதை ஈரான் அதிகாரிகள் வெளிப்படையாக அறிவிக்கவில்லை. இருப்பினும், பொருளாதாரத் தடைகளை நீக்குவது, ஈரானியத் துறைமுகங்கள் மீதான அமெரிக்கக் கடற்படை முற்றுகையை முடிவுக்குக் கொண்டு வருவது மற்றும் முடக்கப்பட்ட ஈரானிய சொத்துகளை விடுவிப்பது ஆகியவை அவற்றில் அடங்கும் என்று ஈரான் அரசு ஊடகங்கள் தெரிவித்துள்ளன. எதிரி ஏதேனும் தவறு செய்தால், மோதலின் புவியியல் எல்லையை ஈரான் மாற்றியமைக்கும் என்றும் அவர் எச்சரித்துள்ளார்.
ஹார்முஸ் ஜலசந்தி வழியாகச் செல்வதற்கான விதிமுறைகளை மீறியதால் மூன்று கச்சா எண்ணெய் கப்பல்கள் கடல் கண்ணிவெடிகளில் சிக்கியதாக ஈரான் புரட்சிக் காவல் படையின் கடற்படைப் பிரிவு தெரிவித்துள்ளது. அங்கீகரிக்கப்படாத வழித்தடங்களைப் பரிசோதிப்பதற்கோ அல்லது கடல்சார் எச்சரிக்கைகளைப் புறக்கணிப்பதற்கோ அந்த ஜலசந்தி உகந்த இடம் அல்ல என்று டெலிகிராம் பதிவில் அப்படையின் கடற்படைத் தரப்பு குறிப்பிட்டுள்ளது. அமெரிக்க வான்வழிப் பாதுகாப்புத் துணையுடன் சென்றபோதிலும், கண்ணிவெடிகளில் மோதியதைத் தொடர்ந்து அந்தக் கப்பல்கள் தீயில் பற்றி எரிந்ததாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
காசாவில் நடத்தப்பட்ட மூன்று தனித்தனித் தாக்குதல்களில், கான் யூனிஸில் உள்ள காவல் நிலையத்தின் மீதான தாக்குதல் உட்பட குறைந்தது 8 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக மருத்துவமனை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். நள்ளிரவுக்கு சற்று முன்பு காசா நகரத்தில் உள்ள அல்-ஷிஃபா மருத்துவமனை பகுதியில் நடந்த தாக்குதலில் இருவர் உயிரிழந்ததாக அதிகாரிகள் கூறினர். தெற்கு காசாவில் இன்று அதிகாலை நடந்த தாக்குதலில் மூன்று காவல்துறை அதிகாரிகள் உயிரிழந்ததாக நாசர் மருத்துவமனை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். மத்திய காசாவில் நடந்த தாக்குதலில் ஒரு குழந்தை உட்பட மேலும் மூவர் உயிரிழந்ததாக அல்-அக்ஸா மருத்துவமனை தெரிவித்துள்ளது.
இந்தத் தாக்குதல்கள் குறித்து இஸ்ரேல் ராணுவம் உடனடியாக எந்தப் பதிலும் அளிக்கவில்லை. கடந்த ஆண்டு போர் நிறுத்தம் ஏற்பட்டதிலிருந்து, காசாவின் ஹமாஸ் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பகுதிகளில் உள்ள காவல் நிலையங்களை இஸ்ரேல் ராணுவம் தொடர்ந்து குறிவைத்து வருகிறது; காவல்துறையினருக்கும் ஹமாஸின் போராளிக் குழுக்களுக்கும் இடையே தொடர்பு இருப்பதாக இஸ்ரேல் முன்னர் குற்றம் சாட்டியுள்ளது. நிலவும் பற்றாக்குறை மற்றும் ஸ்திரமின்மைக்கு இடையே சட்டம் ஒழுங்கைப் பராமரிக்கக் காவல்துறை அவசியம் என்று ஹமாஸ் கூறி வருகிறது. மூன்று ஆண்டுகளாக நீடித்து வரும் இஸ்ரேல் - ஹமாஸ் போரில் இதுவரை குறைந்தது 74,746 பாலஸ்தீனர்கள் உயிரிழந்துள்ளதாக காசா சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.