இரண்டாம் உலகப் போர் காலத்தில் மோதலைத் தொடங்குவதற்குக் காரணமில்லாத மக்களே தற்செயலான இழப்புகளுக்கு ஆளானது போல, தற்போதைய சூழலும் உள்ளது என்றும் அவர் கூறினார்.
உக்ரைன் போர் உள்ளிட்ட உலகளாவிய மோதல்களால் வளரும் நாடுகளில் ஏற்பட்டு வரும் உணவுப் பாதுகாப்பின்மை குறித்து எச்சரித்துள்ள இந்தியா, 1943-ஆம் ஆண்டின் வங்காளப் பஞ்சத்தை ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்பு கவுன்சில் கூட்டத்தில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. போர்ச் சூழல்களின் சுமை உலகளவில் சமமாகப் பகிர்ந்து கொள்ளப்படுவதில்லை என்றும், தெற்குலக நாடுகள் கடுமையாகப் பாதிக்கப்படுவதாகவும் இந்தியா வலியுறுத்தியுள்ளது.
பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் நடைபெற்ற உயர்நிலைக் கூட்டத்தில் பேசிய ஐக்கிய நாடுகள் சபைக்கான இந்தியாவின் நிரந்தரப் பிரதிநிதி தூதர் ஹரீஷ் பர்வதனேனி, 30 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட உயிர்களைப் பலி கொண்ட 1943 வங்காளப் பஞ்சத்தைக் குறிப்பிட்டார். கட்டுப்பாடற்ற போர்க் கால முன்னுரிமைகள் மற்றும் கணக்கீடுகளால் ஏற்பட்ட தொலைதூர மோதலின் கொடூரமான மனித இழப்புகளுக்கு அது ஒரு கடுமையான நினைவூட்டலாகும் என்று அவர் தெரிவித்தார்.
இரண்டாம் உலகப் போர் காலத்தில் மோதலைத் தொடங்குவதற்குக் காரணமில்லாத மக்களே தற்செயலான இழப்புகளுக்கு ஆளானது போல, தற்போதைய சூழலும் உள்ளது என்றும் அவர் கூறினார். ஐந்தாவது ஆண்டில் நுழைந்துள்ள உக்ரைன் மோதலின் தாக்கம், ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்ட இன்றைய உலகில் எல்லா இடங்களிலும் உணரப்படுவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
முக்கிய எரிசக்தி உள்கட்டமைப்பு மற்றும் உலகளாவிய உணவு விநியோகத்தின் கருங்கடல் உயிர்நாடிகளைப் பாதுகாப்பது தொடர்பான கூட்டத்தில் உரையாற்றிய பர்வதனேனி, கருங்கடல் பிராந்தியமும் இந்தியாவும் இணைந்து உலக தானிய உற்பத்தியில் ஏறக்குறைய ஐந்தில் ஒரு பங்கைக் கொண்டுள்ளன என்பதைச் சுட்டிக்காட்டினார். மேலும், உலகளாவிய கோதுமை, மக்காச்சோளம் மற்றும் பார்லி ஏற்றுமதியில் கிட்டத்தட்ட கால் பகுதியை ரஷ்யாவும் உக்ரைனும் கொண்டுள்ளன.
விவசாய உற்பத்தி, கடல்வழி இணைப்பு மற்றும் சர்வதேச வர்த்தகத்தில் ஏற்படும் இடையூறுகள், பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளைத் தாண்டி உலகளாவிய உணவுப் பாதுகாப்பில் தீவிர விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என்று அவர் எச்சரித்தார். ஆப்கானிஸ்தானுக்குக் கோதுமை, சூடானுக்கு அரிசி மற்றும் பாலஸ்தீனத்திற்கு மனிதாபிமான உதவி வழங்கியது உள்ளிட்ட இந்தியாவின் உதவிகளையும் அவர் நினைவுகூர்ந்தார்.
போரிலிருந்து போர் முடிவுக்கு உலகம் நகர வேண்டும் என்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் செய்தியை நினைவுகூர்ந்த இந்தியா, அமைதியான தீர்வுக்கான அனைத்து முயற்சிகளுக்கும் பங்களிக்கத் தயாராக இருப்பதாக மீண்டும் உறுதிப்படுத்தியது. மேலும், "இது போருக்கான காலம் அல்ல" என்று மோடி கூறியபோது அவர் தெற்குலக நாடுகளின் பக்கம் உறுதியாக நின்றார் என்றும் பர்வதனேனி வலியுறுத்தினார்.
வணிகக் கப்பல்கள் மற்றும் மாலுமிகள் மீதான தாக்குதல்கள் அதிகரித்து வருவது குறித்தும், அதில் இந்திய மாலுமிகள் உயிரிழந்த சம்பவங்கள் குறித்தும் இந்தியா கவலை தெரிவித்தது. சர்வதேச நீர்வழிகளில் பாதுகாப்பான கப்பல் போக்குவரத்தை விரைவில் மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்றும், கடந்த செப்டம்பரில் ஐ.நா. உயர்நிலைக் கூட்டத்தின் போது இந்தியா மற்றும் லைபீரியா இணைந்து தொடங்கிய கப்பல்கள் மற்றும் மாலுமிகள் பாதுகாப்புக்கான நண்பர்கள் குழுவையும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
கூட்டத்தில் உரையாற்றிய அரசியல் மற்றும் அமைதி கட்டமைப்பு விவகாரங்களுக்கான ஐ.நா. துணைப் பொதுச்செயலாளர் ரோஸ்மேரி டிகார்லோ, எரிசக்தி உள்கட்டமைப்புகள் மீதான தாக்குதல்கள் கடந்த ஆண்டின் இதே காலத்தை விட விரிவாக உள்ளதாகவும், கருங்கடலில் தொடரும் ட்ரோன் தாக்குதல்கள் பொதுமக்கள் கப்பல் போக்குவரத்து மற்றும் உணவு ஏற்றுமதிக்கு அச்சுறுத்தலாக இருப்பதாகவும் எச்சரித்தார்.
உலக உணவுத் திட்டத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் லூக் லிண்ட்பெர்க் காணொலி மூலம் உரையாற்றுகையில், தானியங்கள் கையிருப்பில் இருந்தபோதிலும் கருங்கடல் உணவு ஏற்றுமதி கடுமையாகக் குறைந்துள்ளதாகத் தெரிவித்தார். சுமார் 1 கோடி டன் ரஷ்ய மற்றும் உக்ரைனிய கோதுமை இந்த ஆண்டு உலகச் சந்தைகளைச் சென்றடையாமல் போகக்கூடும் என்றும், அது 4.4 கோடி மக்களுக்கு உணவளிக்கப் போதுமானது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
மேலும், இனி பஞ்சங்கள் கூடாது, உணவை ஆயுதமாக்கக் கூடாது, மனிதாபிமானப் பணியாளர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தக் கூடாது என்ற மூன்று 'சிவப்புக் கோடுகளை' உறுப்பு நாடுகள் பின்பற்ற வேண்டும் என அவர் வலியுறுத்தினார். குளிர்காலத்திற்கு முன்னதாக உக்ரைனில் மின்சாரம் மற்றும் அத்தியாவசிய சேவைகளை மீட்டெடுக்க ஐ.நா. வளர்ச்சித் திட்டம் பணியாற்றி வருவதாக அதன் நிர்வாகி அலெக்சாண்டர் டி குரூ தெரிவித்தார்.