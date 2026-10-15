தாக்குதல் அபாயம்: வீட்டிலேயே இருக்க சவுதி அரேபியாவில் உள்ள இந்தியர்களுக்கு மத்திய அரசு வலியுறுத்தல்

வளைகுடா நாட்டில் நிலவும் சூழ்நிலை காரணமாக, வான்வழி தாக்குதல் ஏற்பட்டால் உள்ளூர் அதிகாரிகள் வழங்கும் அறிவுறுத்தல்களை தொடர்ந்து பின்பற்றுமாறும், வீட்டிலேயே இருக்குமாறும் சவுதி அரேபியாவில் உள்ள இந்திய குடிமக்களுக்கு இந்தியா புதுப்பிக்கப்பட்ட அறிவுறுத்தலை வெளியிட்டது.
ஏமனின் ஹவுதிகள் பொதுமக்கள் உள்கட்டமைப்புகளை குறிவைத்து நடத்தும் தொடர்ச்சியான டிரோன் மற்றும் ஏவுகணை தாக்குதல்களால் பிராந்தியத்தில் பதற்றம் அதிகரித்து வரும் நிலையில் இந்த புதுப்பிக்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல் வந்துள்ளது.
உள்ளூர் விதிகளின்படி, ஏவுகணைகள் மற்றும் டிரோன்களை எதிர்கொள்வது தொடர்பான தகவல்களை படம்பிடிப்பது, வெளியிடுவது அல்லது பகிர்வதை தவிர்க்குமாறு ரியாத்தில் உள்ள இந்திய தூதரகம் இந்திய குடிமக்களுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளது. ஏனெனில் அது தனிநபரை சட்ட பொறுப்புக்கு உள்ளாக்கக்கூடும்.
அக்டோபர் 10 அன்று ரியாத் விமான நிலையத்தில் நடந்த தாக்குதலில் காயமடைந்த இந்திய குடிமக்கள் குறித்த சமீபத்திய தகவலை வழங்கிய தூதரகம், இருவர் தீவிர சிகிச்சை பிரிவிலும் (ICU), ஒருவர் உயர் சார்பு பிரிவிலும் (HDU) மற்றும் மூவர் சாதாரண வார்டில் குணமடைந்து வருவதாகவும் தெரிவித்துள்ளது. வியாழக்கிழமை ஒருவர் மருத்துவமனையில் இருந்து டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டதாக அது தெரிவித்தது.
ரியாத்தில் உள்ள கிங் காலித் சர்வதேச விமான நிலையத்தில் நடந்த தாக்குதலில் ஒரு இந்தியர் கொல்லப்பட்டார், மேலும் 11 இந்தியர்கள் உட்பட பலர் காயமடைந்தனர். ரியாத் விமான நிலையத்தில் விமான சேவைகள் தொடர்ந்து நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன. தம்மாம், ஜித்தா மற்றும் மதீனா விமான நிலையங்களில் விமான சேவைகள் சில இடையூறுகளுடன் தொடர்கின்றன என்று தூதரகம் தெரிவித்தது.
இந்திய விமான நிறுவனங்களான ஏர் இந்தியா, ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ், அகாசா ஏர் மற்றும் இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் ஆகியவை சவுதி அரேபியாவுக்கான மற்றும் அங்கிருந்து வரும் விமான சேவைகளை அக்டோபர் 17 வரை நிறுத்தி வைத்துள்ளன.
வியாழக்கிழமை, ஆகாசா ஏர் நிறுவனம் ரியாத் செல்லும் மற்றும் அங்கிருந்து வரும் அனைத்து விமான சேவைகளின் தடையை அக்டோபர் 24 வரையிலும், ஜித்தாவுக்கான தடையை அக்டோபர் 21 வரையிலும் நீட்டித்தது. இண்டிகோவும் ரியாத், ஜித்தா, தம்மாம் மற்றும் மதீனாவுக்கான மற்றும் அங்கிருந்து வரும் அனைத்து விமான சேவைகளின் தடையை அக்டோபர் 24 வரை நீட்டித்தது.