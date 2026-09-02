பாகிஸ்தானில் நூற்றாண்டு பழைய கோவில் இடிக்கப்பட்டதற்கு இந்தியா கடும் கண்டனம்

பாகிஸ்தானின் நரோவால் பகுதியில் இந்து கோவில் ஒன்று அழிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுவதை இந்தியா திட்டவட்டமாக கண்டித்ததுடன், இந்த சம்பவம் குறித்து இஸ்லாமாபாத் உடனடியாக விசாரணை நடத்தி, பொறுப்பானவர்களை முழுமையாக பொறுப்பேற்க செய்ய வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியது.
"அவமதிக்கப்பட்ட கோயிலை" மீட்டெடுக்க பாகிஸ்தான் உடனடியாக தீர்வு நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்றும், தனது சிறுபான்மை குடிமக்கள் அனைவரின் பாதுகாப்பு, நலன் மற்றும் நல்வாழ்வையும், அவர்களின் கலாச்சார பாரம்பரியத்தையும் உறுதிசெய்யும் தனது முதன்மை கடமையை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்றும் இந்தியா கூறியுள்ளது.
"பாகிஸ்தானின் நரோவால் மாவட்டத்தில் உள்ள சிராஜ் கிராமத்தில், வரலாற்று சிறப்புமிக்க இந்து கோவில் ஒன்று அழிக்கப்பட்டதாக வந்துள்ள கவலையளிக்கும் செய்திகளை நாங்கள் ஆழ்ந்த வருத்தத்துடன் கவனத்தில் கொண்டுள்ளோம். நூற்றாண்டு பழமையான சிறுபான்மையினர் வழிபாட்டு தலத்திற்கு எதிரான இந்த கண்டிக்கத்தக்க நாசவேலையை நாங்கள் திட்டவட்டமாக கண்டிக்கிறோம்," என்று வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் செய்தி தொடர்பாளர் ரந்தீர் ஜெயஸ்வால் கூறினார்.
"அதிகாரிகளின் வெளிப்படையான அக்கறையின்மையும், இந்த நூற்றாண்டு பழமையான கோயிலை பாதுகாக்க தவறியதும் கவலை அளிக்கிறது," என்று அவர் கூறினார்.
பாகிஸ்தானில் சிறுபான்மை சமூகங்கள் தொடர்ந்து எதிர்கொள்ளும் 'பாதிக்கப்படக்கூடிய தன்மை' மற்றும் அவர்களின் மத சுதந்திரங்கள், வழிபாட்டு தலங்கள் மீதான 'கொடுமையான மீறல்கள்' ஆகியவற்றுக்கு இதுபோன்ற சம்பவங்கள் ஒரு 'கடுமையான நினைவூட்டலாக' உள்ளன என்று ஜெயஸ்வால் கூறினார்.
இந்தச் சம்பவம் குறித்து விரைவான மற்றும் வெளிப்படையான விசாரணை நடத்தி, இதற்கு பொறுப்பானவர்கள் முழுமையாக பொறுப்பேற்க செய்ய வேண்டும் என பாகிஸ்தான் அரசாங்கத்தை நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
"மேலும், பாகிஸ்தான் அரசாங்கம் அவமதிக்கப்பட்ட கோயிலை மீட்டெடுக்கவும், தனது சிறுபான்மை குடிமக்கள் அனைவரின் பாதுகாப்பு, நலன் மற்றும் நல்வாழ்வையும், அவர்களின் கலாச்சார பாரம்பரியத்தையும் உறுதிசெய்யும் தனது முதன்மைக் கடமையை நிறைவேற்றவும் உடனடி நிவாரண நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும்," என்று அவர் கூறினார்.