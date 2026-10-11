மெக்கா, மதீனாவை தவிர சவுதியில் உள்ள மற்ற அனைத்து விமான நிலையங்களுக்கும் குறி - ஹவுதிக்கள் எச்சரிக்கை

ஏமனின் ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் சவுதி அரேபியாவுக்கு புதிய எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
சவுதி தலைநகர் ரியாத்தில் உள்ள கிங் காலித் சர்வதேச விமான நிலையம் மீது நேற்று நடத்தப்பட்ட ஏவுகணைத் தாக்குதலில் குறைந்தது 12 பேர் கொல்லப்பட்டனர். 300 பேர் காயமடைந்தனர்.
ஈரான் ஆதரவு பெற்ற ஏமனின் ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் இந்த தாக்குதலை நடத்தினர்.
இந்நிலையில் ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் சவுதி அரேபியாவின் விமான நிலையங்களுக்கு ஒரு புதிய எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளனர்.
மெக்கா மற்றும் மதீனா ஆகிய புனித நகரங்களைத் தவிர, சவுதி அரேபியா முழுவதும் உள்ள விமான நிலையங்கள் தங்கள் இலக்குக்குள் உள்ளன என்று ஹவுதி ராணுவ செய்தித் தொடர்பாளர் யஹ்யா சாரி தெரிவித்தார்.
எனவே சவுதி விமான நிலையங்கள் வழியாகப் பயணம் செய்வதைத் தவிர்க்குமாறு பயணிகளுக்கு அந்த அவர் அறிவுறுத்தினார்.
கடந்த 24 மணி நேரத்தில் ரியாத் விமான நிலையத்தில் 225 விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
பல விமான நிறுவனங்கள், சவுதி அரேபியாவுக்கான தங்களது விமான சேவைகளைத் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைத்துள்ளன.
ஏமன் அரச படைகளுக்கு ஆதரவாக சவுதி தலைமையிலான கூட்டணி ஹவுதிகளுக்கு எதிராக ராணுவ நடவடிக்கையை மேற்கொண்டு வரும் வேளையில், சவுதி அரேபியாவில் தாக்குதல்கள் அதிகரித்துள்ளன.
சவுதி அரேபியாவில் உள்ள அமெரிக்கா, கனடா, ஜெர்மனி மற்றும் ஸ்பெயின் தூதரகங்கள், நேற்று தங்கள் குடிமக்களை ரியாத் சர்வதேச விமான நிலையம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளிலிருந்து விலகி இருக்குமாறு அறிவுறுத்தின.
இதனையே சவுதி அரேபியாவுக்கு ஆதரவாக உறுதியுடன் நிற்போம் என அமெரிக்க வெளியுறவு செயலாளர் மார்கோ ரூபியோ தெரிவித்துள்ளார்.