சவுதி சர்வதேச விமான நிலையங்கள் மீது ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் தாக்குதல்.. 3 பேர் பலி - 36 பேர் காயம்

சவுதி அரேபிய விமான நிலையங்கள் மீது ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் தாக்குதல் நடத்தியுள்ளனர்.
சவுதி அரேபியாவில் உள்ள அபா மற்றும் ரியாத் சர்வதேச விமான நிலையங்கள் மீது ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் கடந்த 2 நாட்களில் நடத்திய தாக்குதல்களில் 3 வெளிநாட்டினர் கொல்லப்பட்டனர்.
உள்ளூர்வாசிகள், வெளிநாட்டவர்கள் உட்பட 36 பேர் காயமடைந்தனர்.
ஏமனில் இயங்கும் ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்களுக்கும் சவுதி அரேபியாவுக்கும் இடையே மோதல் நிலவி வருகிறது. ஹவுதிக்களுக்கு எதிராக ஏமன் அரச படைகளுக்கு சவுதி ஆதரவு வழங்கி வரும் சூழலில் சவுதி அரேபிய பகுதிகள் மீது ஹவுதிக்கள் தொடர்ந்து தாக்குதல் நடத்தி வருகின்றனர்.
செவ்வாய்க்கிழமை அபா சர்வதேச விமான நிலையத்தில் நடந்த தாக்குதலில் மொராக்கோ மற்றும் அல்ஜீரியாவைச் சேர்ந்த இரண்டு பெண்கள் கொல்லப்பட்டனர்.
மேலும், உள்ளூர்வாசிகள் மற்றும் வங்கதேசம், பிலிப்பைன்ஸ் ஆகிய நாடுகளைச் சேர்ந்த வெளிநாட்டவர்கள் உட்பட 28 பேர் காயமடைந்தனர், அவர்களில் சிலர் பலத்த காயமடைந்தனர்.
ரியாத்தின் கிங் காலித் சர்வதேச விமான நிலையத்தில் புதன்கிழமை - நேற்று நடத்தப்பட்ட தாக்குதலில், சூடான் நாட்டைச் சேர்ந்த ஒருவர் கொல்லப்பட்டதாகவும்,5 சவுதி நாட்டினர், 1 எகிப்தியர் மற்றும் 1பாகிஸ்தான் நாட்டவர் உட்பட எட்டு பேர் காயமடைந்ததாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
தாக்குதல்களில் காயமடைந்த அனைவரும் உடனடியாக மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டு, அவர்களுக்கு அவசர மருத்துவ உதவி வழங்கப்பட்டது. இரண்டு தாக்குதல்களாலும் விமான நிலைய வளாகங்களுக்கு பகுதியளவு சேதம் ஏற்பட்டது.
பயணிகள் மற்றும் விமான நிலைய ஊழியர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்கும், நாட்டின் சிவில் விமானப் போக்குவரத்து அமைப்பின் முழுமையான பாதுகாப்பைப் பேணுவதற்கும் தேவையான அனைத்து பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் கூறினர்.