உலகம்

ஈரான் மீது அமெரிக்கா நடத்திய தாக்குதலுக்கு கடும் கண்டனம்: BRICS மாநாட்டில் 'டெல்லி பிரகடனம் 2026' ஒருமனதாக ஏற்பு!

ராணுவ மோதல்களில் ஈடுபட்டுள்ள அனைத்துத் தரப்பினரும் உச்சக்கட்ட நிதானத்தை கடைப்பிடிக்க வேண்டும்.
Donald Trump-BRICS summit
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Summary

ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் சாசனத்தைப் பின்பற்றி, பொதுமக்களின் பாதுகாப்பையும் சர்வதேச சட்ட விதிமுறைகளையும் அனைத்து நாடுகளும் உறுதி செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

இந்தியத் தலைநகர் டெல்லியில் உள்ள பாரத் மண்டபத்தில் நடைபெறும் 18-வது BRICS உச்சிமாநாட்டில், ஈரானின் அணு உலைகள் மற்றும் சிவில் கட்டமைப்புகள் மீது அமெரிக்கா நடத்திய தாக்குதல்களுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில் 'டெல்லி பிரகடனம் 2026' எனும் கூட்டுத் தீர்மானம் ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. இந்த முக்கிய அறிவிப்பை இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி முறைப்படி வெளியிட்டார்.

மைதியை வலியுறுத்தும் பிரகடனம்

ராணுவ மோதல்களில் ஈடுபட்டுள்ள அனைத்துத் தரப்பினரும் உச்சக்கட்ட நிதானத்தை கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்றும், மேலும் பதற்றத்தை அதிகரிக்கும் செயல்களைத் தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் உறுப்பு நாடுகள் கூட்டாகக் கேட்டுக்கொண்டுள்ளன.

ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் சாசனத்தைப் பின்பற்றி, பொதுமக்களின் பாதுகாப்பையும் சர்வதேச சட்ட விதிமுறைகளையும் அனைத்து நாடுகளும் உறுதி செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. ஒருதலைப்பட்சமான ராணுவத் தாக்குதல்கள் மூலம் எந்தப் பிரச்சனைக்கும் தீர்வு காண முடியாது என்றும், ராஜதந்திர ரீதியிலான தூதரகப் பேச்சுவார்த்தைகள் மூலமே அமைதியை எட்ட முடியும் என்றும் கூட்டுப் பிரகடனம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

விடிய விடிய நடைபெற்ற தீவிர ஆலோசனை

மத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்தில் ஈரான், சவுதி அரேபியா மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் ஆகிய நாடுகளுக்கிடையே நிலவும் பல்வேறு தூதரகச் சவால்களுக்கு மத்தியில் இக்கூட்டுத் தீர்மானத்தைக் கொண்டுவருவது கடினமான சவாலாக இருந்தது. நேற்று இரவு தொடங்கி இன்று அதிகாலை 4 மணி வரை நீடித்த சர்வதேசப் பிரதிநிதிகளின் தொடர் ஆலோசனைகளுக்குப் பிறகே இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க கூட்டுப் பிரகடனத்திற்கு அனைத்து நாடுகளும் சம்மதம் தெரிவித்தன.

இந்தியாவின் ராஜதந்திர வெற்றி

ஈரான் அதிபர் மசூத் பெசெஷ்கியான் உள்ளிட்ட முக்கிய தலைவர்கள் பங்கேற்றுள்ள இம்மாநாட்டின் மூலமாக, உலக நாடுகளுக்கிடையேயான கருத்து வேறுபாடுகளைக் களைந்து ஒருமித்த கருத்தை உருவாக்கியதில் இந்தியா முன்னணிப் பங்கு வகித்துள்ளது. பிராந்திய பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும் உலகளாவிய அமைதியை நிலைநாட்டவும் தூதரக வழிகளே சிறந்தது என்பதை BRICS அமைப்பு இதன்மூலம் மீண்டும் உலகிற்கு உணர்த்தியுள்ளது.

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