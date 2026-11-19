சீனாவின் குவாங்டாங் மாகாணத்தில் உள்ள ஷென்சென் நகரில், 33-வது ஆசிய-பசிபிக் பொருளாதார ஒத்துழைப்பு அமைப்பின் தலைவர்கள் உச்சிமாநாடு இன்று (நவம்பர் 19) கோலாகலமாகத் தொடங்கியது. இந்த மாநாட்டின் முக்கிய நிகழ்வாக, சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் மற்றும் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் ஆகியோர் பங்கேற்கும் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க முதல் முத்தரப்புச் சந்திப்பு நடைபெற உள்ளது.
"எதிர்காலத்தை ஒன்றாக வளப்படுத்துவோம், வெற்றி பெறுவோம்" என்ற மையக்கருத்துடன் நடைபெறும் இந்த இரண்டு நாள் உச்சிமாநாட்டில், 21 உறுப்பு நாடுகளின் தலைவர்கள் மற்றும் 2,000-க்கும் மேற்பட்ட வணிக மற்றும் அரசியல் பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டுள்ளனர். மாநாட்டின் தலைவரான சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் தொடக்க உரையாற்றினார். 1989-ஆம் ஆண்டு நிறுவப்பட்ட ஏபெக் அமைப்பு, உலக மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் (GDP) 60 சதவீதத்திற்கும் அதிகமாகவும், உலக மக்கள் தொகையில் சுமார் 40 சதவீதத்தையும் கொண்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
உலக அரசியலில் பெரும் திருப்புமுனையாகப் பார்க்கப்படும் ஜி ஜின்பிங், டிரம்ப் மற்றும் புதின் ஆகியோரின் முத்தரப்புச் சந்திப்பில், அணு ஆயுதக் குறைப்பு, ரஷ்யா-உக்ரைன் போர், ஈரான் நெருக்கடி மற்றும் பரந்த அளவிலான வர்த்தகப் பிரச்சனைகள் குறித்து விவாதிக்கப்பட உள்ளன. ஈரான் மற்றும் உக்ரைனில் நடந்து வரும் போர்கள், காசா மீதான இஸ்ரேலின் தாக்குதல்கள் ஆகியவற்றுக்கு மத்தியில், "உலக அமைதி தொடர்பான முக்கிய விவகாரங்கள்" குறித்து மூன்று தலைவர்களும் ஆலோசிப்பார்கள் எனச் சீன வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. இந்த ஆண்டில் டிரம்ப் மற்றும் ஜி ஜின்பிங் சந்தித்துக்கொள்வது இது மூன்றாவது முறையாகும்.
முன்னதாகப் பேசிய அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், அணு ஆயுதங்களைக் கைவிடுவதில் வல்லரசு நாடுகளுக்கு உள்ள சவால்களை ஒப்புக்கொண்ட போதிலும், இந்தச் சந்திப்பின் மூலம் தலைவர்கள் பல முக்கிய முடிவுகளை எட்ட வாய்ப்புள்ளதாக நம்பிக்கை தெரிவித்தார். ஸ்டாக்ஹோம் சர்வதேச அமைதி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் ஜனவரி 2026 தரவுகளின்படி, ரஷ்யாவிடம் 5,420 அணு ஆயுதங்களும், அமெரிக்காவிடம் 5,042 அணு ஆயுதங்களும் உள்ளன. ஆனால், சீனாவிடம் சுமார் 620 அணு ஆயுதங்கள் மட்டுமே உள்ளதால், அமெரிக்கா மற்றும் ரஷ்யாவுடன் ஒப்பிடுகையில் தனது கையிருப்பு மிகக் குறைவு என்று கூறி, அணு ஆயுதக் குறைப்புப் பேச்சுவார்த்தைகளில் இணைய சீனா தொடர்ந்து மறுப்பு தெரிவித்து வருகிறது.
இந்த மாநாட்டிற்கிடையே, காசா மீதான இஸ்ரேலின் தாக்குதல்கள் மற்றும் இரு-நாடு தீர்வு குறித்த சாத்தியக்கூறுகள் விவாதிக்கப்படுமா என்பது இன்னும் தெளிவாகத் தெரியவில்லை. இதற்கிடையில், தனது ஆசியச் சுற்றுப்பயணத்தின் போது வடகொரியத் தலைவர் கிம் ஜாங் உன்னைச் சந்திக்க வாய்ப்புள்ளதாக அதிபர் டிரம்ப் சூசகமாகத் தெரிவித்துள்ளார். எனினும், பியாங்யாங் தரப்பிலிருந்து இதுவரை எவ்வித அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் வெளியாகவில்லை.