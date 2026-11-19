முன்னதாக நேற்று ஷென்சென் விமான நிலையத்திற்கு வந்தடைந்த டொனால்ட் டிரம்பிற்கு, சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் நேரில் சென்று உற்சாக வரவேற்பு அளித்தார்.
ஆசிய-பசிபிக் பொருளாதார ஒத்துழைப்பு உச்சிமாநாட்டிற்கு இடையே நடைபெறவுள்ள வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தைக்கு முன்னதாக, அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் மற்றும் சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் ஆகியோர் முதல்முறையாக ஒன்றாகச் சந்தித்துக் கொண்டனர்.
சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் மற்றும் அவரது மனைவி பெங் லியுவான் ஆகியோர் அளித்த இரவு விருந்திற்கு முன்னதாக, சிவப்புக் கம்பள வரவேற்பின் போது இந்த மூன்று உலகத் தலைவர்களும் ஒரே இடத்தில் கூடினர். டிரம்ப் மற்றும் ஜி ஜின்பிங் நின்று கொண்டிருந்த இடத்திற்கு நடந்து வந்த ரஷ்ய அதிபர் புதின், அவர்களுடன் இணைந்து குழுப் புகைப்படத்திற்கு போஸ் கொடுத்தார். அப்போது டிரம்பும் புதினும் கைகுலுக்கி பரஸ்பரம் நலம் விசாரித்துக் கொண்டதோடு, ஒருவரையொருவர் தோளில் தட்டிக் கொடுத்து நட்பு பாராட்டினர். சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் இதனைப் புன்னகையுடன் கவனித்துக் கொண்டிருந்தார்.
முன்னதாக நேற்று ஷென்சென் விமான நிலையத்திற்கு வந்தடைந்த டொனால்ட் டிரம்பிற்கு, சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் நேரில் சென்று உற்சாக வரவேற்பு அளித்தார். முப்படைகளின் அணிவகுப்பு மரியாதை, குழந்தைகள் மலர் கொடுத்து வரவேற்றது மற்றும் சீனாவின் ஜே-10சி (J-10C) போர் விமானங்களின் வான்வழி சாகசம் என இந்த வரவேற்பு மிக பிரம்மாண்டமாக அமைந்திருந்தது. விமான நிலையத்தில் இரு தலைவர்களும் சுமார் 20 நிமிடங்கள் உரையாடியபடியே விமான சாகசங்களைப் பார்வையிட்டனர்.
பொதுவாக சீன அதிபர்கள் வெளிநாட்டுத் தலைவர்களை விமான நிலையத்திற்கு நேரில் சென்று வரவேற்பது மிகவும் அரிதான நிகழ்வாகும். சுமார் எழுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சோவியத் தலைவர் நிகிதா குருசேவை சீன நிறுவனர் மாவோ சேதுங் நேரில் சென்று வரவேற்றதற்குப் பிறகு, இத்தகைய சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்படுவது இதுவே முதல்முறை என சீனத் தூதரக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. கடந்த செப்டம்பர் மாதம் வாஷிங்டன் சென்ற ஜி ஜின்பிங்கை டிரம்ப் நேரில் சென்று வரவேற்றதற்குப் பதிலளிக்கும் விதமாக இந்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.
கடந்த 2025 ஆகஸ்ட் மாதம் அலாஸ்காவில் நடைபெற்ற ரஷ்ய-அமெரிக்க உச்சிமாநாட்டிற்குப் பிறகு, டிரம்பும் புதினும் சந்தித்துக் கொள்வது இதுவே முதல்முறையாகும். டிரம்பிற்கு சில மணி நேரங்களுக்கு முன்பே ஷென்சென் வந்தடைந்த புதின், சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங்குடன் இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். அப்போது சீன-ரஷ்ய உறவு "மலையைப் போல அசைக்க முடியாதது" என்று ஜி ஜின்பிங் குறிப்பிட்டார். உச்சிமாநாட்டின் போது முறையான பேச்சுவார்த்தைகள் தவிர்த்து, தனிப்பட்ட முறையிலும் டிரம்ப் மற்றும் புதின் ஆலோசனை நடத்த வாய்ப்புள்ளதாக ரஷ்ய அதிபர் மாளிகையின் மூத்த ஆலோசகர் யூரி உஷாகோவ் தெரிவித்துள்ளார்.
இன்று நடைபெறவுள்ள இந்த முத்தரப்பு கூட்டத்தில், சர்வதேச அளவில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வரும் உக்ரைன் போர், ஈரான் போர், அணு ஆயுதக் குறைப்பு மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பம் ஆகிய முக்கிய விவகாரங்கள் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட உள்ளன. அமெரிக்கா மற்றும் ரஷ்யா இடையேயான 'நியூ ஸ்டார்ட்' அணு ஆயுத ஒப்பந்தம் காலாவதியாகி உள்ள நிலையில், அணு ஆயுதக் குறைப்பு குறித்து டிரம்ப் விவாதிக்க உள்ளார். எனினும், அமெரிக்கா மற்றும் ரஷ்யாவுடன் ஒப்பிடும்போது தங்களது அணு ஆயுதக் கையிருப்பு மிகக் குறைவு என்பதால், முத்தரப்பு அணு ஆயுதக் கட்டுப்பாட்டு ஒப்பந்தத்தில் இணைய சீனா பெரிய அளவில் ஆர்வம் காட்டவில்லை.
சர்வதேச அளவில் புவிசார் அரசியல் பதற்றங்கள் அதிகரித்துள்ள சூழலில், உலகின் மூன்று பெரும் சக்திகளின் தலைவர்கள் ஒரே மேடையில் சந்திப்பது உலக நாடுகளிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. உக்ரைன் போரினால் சர்வதேச அளவில் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட சூழலில் இருக்கும் புதினுக்கும், உள்நாட்டுத் தேர்தல் பின்னடைவுகளுக்குப் பிறகு சர்வதேச அரங்கில் தனது செல்வாக்கை நிலைநிறுத்த முயலும் டிரம்பிற்கும், உலக அரசியலில் சீனாவின் ஆதிக்கத்தை வெளிப்படுத்த விரும்பும் ஜி ஜின்பிங்கிற்கும் இந்தச் சந்திப்பு ஒரு முக்கியத் தூதரக வாய்ப்பாகப் பார்க்கப்படுகிறது.