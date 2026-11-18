தெற்கு ரஷியாவில் உள்ள இரண்டு எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் மீது உக்ரைன் புதிய தாக்குதல்களை நடத்தியதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
அதே நேரத்தில், ரஷியாவிற்கும் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட கிரிமியன் தீபகற்பத்திற்கும் இடையிலான முக்கிய கெர்ச் பாலத்தை சேதப்படுத்திய, கீவ்வின் உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட ஆயுதங்களின் செயல்திறனை உக்ரைன் அதிபர் வோலோடிமிர் ஜெலென்ஸ்கி பாராட்டினார்.
அமெரிக்காவின் மத்தியஸ்தத்தில் நடைபெறும் அடுத்தகட்ட பேச்சுவார்த்தைகள் குறித்த தகவலுக்காக பிரதிநிதிகள் குழுக்கள் காத்திருக்கும் நிலையிலும், இரு தரப்பு தாக்குதல்களும் தொடர்கின்றன.
கிட்டத்தட்ட ஐந்தாண்டுகளாக நீடித்து வரும் இந்த போர் குறித்து, சீனா அதிபர் ஜி ஜின்பிங் மற்றும் ரஷிய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் ஆகியோருடன் வியாழக்கிழமை சீனா பயணம் மேற்கொள்ள திட்டமிட்டுள்ளதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார்.
ரஷியாவின் கிராஸ்னோடார் பகுதியில் உள்ள இல்ஸ்கி சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் சேமிப்பு கிடங்குகள் தாக்கப்பட்டதாகவும், அஃபிப்ஸ்கி சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் ஒரு பதப்படுத்தும் பிரிவு தாக்கப்பட்டதாகவும் உக்ரைனின் பொது பணியாளர் பிரிவு தெரிவித்துள்ளது.
ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு குறிவைக்கப்பட்ட அந்த இரண்டு சுத்திகரிப்பு நிலையங்களும், ஆண்டுக்கு சுமார் 95 மில்லியன் பீப்பாய் எண்ணெயை சுத்திகரித்து, தெற்கு மற்றும் கிழக்கு உக்ரைனில் உள்ள முன்னணி படைகளுக்கு விநியோகம் செய்யும் திறன் கொண்டவை என்று அது கூறியது.
அப்பகுதியில் உள்ள இரண்டு தொழில்துறை நிறுவனங்கள் மீதான தாக்குதல்கள் குறித்து ரஷிய அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர், ஆனால் அவர்கள் எந்த விவரங்களையும் அளிக்கவில்லை.
உக்ரைன் தனது பொருளாதாரத்தின் முதுகெலும்பான ரஷியாவின் எண்ணெய் துறையை பாதிக்க முற்படுவதாலும், மாஸ்கோ தனது அண்டை நாட்டின் மீதான முழுமையான படையெடுப்பை தொடர்வதாலும், உக்ரைன் மீண்டும் மீண்டும் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களை குறிவைத்து வருகிறது.
"எங்கள் தொழில்நுட்பங்களும் நிறுவனங்களும் மிக சிறப்பாக வளர்ந்து வருகின்றன. தற்போது, தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியில் நாங்கள் உலகின் முதல் மூன்று இடங்களில் இருக்கிறோம். ஐரோப்பாவில், நாங்கள் முதலிடத்தில் இருப்பதாக நான் நினைக்கிறேன்," என்று ஜெலென்ஸ்கி ஒரு சமூக ஊடக பதிவில் கூறினார்.