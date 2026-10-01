உலகம்

அதிகாலையில் அதிர்ந்த ஆப்கானிஸ்தான்.. 5.3 ரிக்டர் அளவில் நிலநடுக்கம்

இந்த நிலநடுக்கம் வெறும் 10 கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் நிகழ்ந்தது.
நிலநடுக்கம்
நிலநடுக்கம்
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ஆப்கானிஸ்தானில் 5.3 ரிக்டர் அளவில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது.

ஆப்கானிஸ்தானின் இந்து குஷ் பகுதியில் இன்று (வியாழக்கிழமை) காலை சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது.

ஜெர்மன் புவி அறிவியல் ஆராய்ச்சி மையத்தின் தகவல்படி, இந்த நிலநடுக்கம் ரிக்டர் அளவுகோலில் 5.3 ஆகப் பதிவானது.

இந்திய நேரப்படி காலை சுமார் 6:59 மணியளவில் இந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. இதன் மையப்புள்ளி 36.05 டிகிரி வடக்கு அட்சரேகை மற்றும் 68.87 டிகிரி கிழக்கு தீர்க்கரேகையில் அமைந்திருந்தது.

அதிகாலையில் ஏற்பட்ட இந்த நிலநடுக்கம் வெறும் 10 கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் நிகழ்ந்தது.

நிலநடுக்க மையம் ஆழமற்றதாக இருந்ததால், மையத்தைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் நில அதிர்வுகள் வலுவாக உணரப்பட்டன.

இது மக்களிடையே பீதியை ஏற்படுத்தியது. அவர்கள் தங்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியே ஓடினர்.

ஆரம்பகட்ட அறிக்கைகளின்படி, எந்த உயிரிழப்போ அல்லது சொத்து சேதமோ ஏற்பட்டதாகத் தகவல்கள் இல்லை.

இந்து குஷ் பகுதியில் ஏன் அடிக்கடி ஏற்படும் நிலநடுக்கங்கள்

இந்து குஷ் பகுதி, ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் பாகிஸ்தானை சுற்றியுள்ள மிகவும் நில அதிர்வு உணர்திறன் கொண்ட பகுதிகளில் ஒன்றாகும். எனவே, இப்பகுதியில் அடிக்கடி நிலநடுக்கங்கள் உணரப்படுகின்றன.

சமீபத்திய ஆண்டுகளில் இந்து குஷ் பகுதியில் மிதமான மற்றும் ஆழமான நிலநடுக்கங்கள் உட்பட பல நிலநடுக்கங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன.

ஆழமான நிலநடுக்கங்களை விட, தரைக்கு அருகில் ஏற்படும் நிலநடுக்கங்கள் மையப்புள்ளிக்கு அருகே வலுவான அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தக்கூடும்.

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நிலநடுக்கம்
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