லண்டன் சில்வர்ஸ்டோன் சர்க்யூட்டில் ரேசிங் உடையில் அசத்திய தமிழக முதலமைச்சர் விஜய்!

லண்டனில் உள்ள புகழ்பெற்ற சில்வர்ஸ்டோன் பந்தயச் சுற்றில் நடைபெற்ற 'மிச்செலின் லே மான்ஸ் கப்' சர்வதேசக் கார் பந்தயத் தொடரில், தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் 'ரேசிங் சூட்' உடையில் பங்கேற்றுச் சிறப்பித்துள்ளார்.
அரசுமுறைப் பயணமாக பிரிட்டன் சென்றுள்ள முதலமைச்சர் விஜய், சில்வர்ஸ்டோன் பந்தயக் களத்திற்கு வருகை தந்தார். சர்வதேச கார் பந்தய அமைப்பாளர்களின் சிறப்பு அழைப்பாளராகப் பங்கேற்ற அவர், 44 கார் பந்தய வீரர்கள் அணிவகுத்து நின்ற வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க போட்டியைப் பச்சைக் கொடியசைத்து முறைப்படி தொடங்கி வைத்தார்.
இந்தச் சர்வதேசப் போட்டியில் 'அஜித் குமார் ரேசிங்' அணியின் சார்பில் பந்தய வீரராகக் களம் கண்ட நடிகர் அஜித்குமாரை, முதலமைச்சர் விஜய் நேரில் சந்தித்துக் கட்டித்தழுவித் தனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்தார். திரையுலகில் நீண்டகாலப் போட்டியாளர்களாகக் கருதப்பட்ட இரு பெரும் நட்சத்திரங்களும் சர்வதேச விளையாட்டு அரங்கில் ரேசிங் உடையில் ஒன்றாகச் சந்தித்த புகைப்படங்களும் காட்சிகளும் இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன.
தமிழகத்தில் உலகத்தரம் வாய்ந்த 'மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நகரம்' அமைக்கப்படும் என்று முன்னதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், அதன் உள்கட்டமைப்பு, சர்வதேசப் பாதுகாப்பு முறைகள் மற்றும் செயல்பாடுகளை நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்வதற்காகவே சில்வர்ஸ்டோன் சர்க்யூட்டிற்கு முதலமைச்சர் விஜய் வருகை தந்தார். தமிழகத்தில் சர்வதேச அளவிலான பந்தயங்களை நடத்துவதற்கும், விளையாட்டுத் துறையை சர்வதேச நிலைக்கு உயர்த்துவதற்கும் முதலமைச்சரின் இந்த லண்டன் பயணம் மிக முக்கியமான மைல்கல்லாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
இந்நிலையில், லண்டனில் உள்ள புகழ்பெற்ற சில்வர்ஸ்டோன் பந்தயச் சுற்றில் நடைபெற்ற 'மிச்செலின் லே மான்ஸ் கப்' சர்வதேசக் கார் பந்தயத் தொடரில், தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் 'ரேசிங் சூட்' உடையில் பங்கேற்றுச் சிறப்பித்துள்ளது அவரது ரசிகர்களிடையே உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.