பிரதமர் மோடி என்னை பார்த்தால் முகத்தைத் திருப்பிக் கொள்கிறார்: சோனியா காந்தி

பிரதமர் நரேந்திர மோடி கடந்த பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நாட்டின் பிரதமராகப் பதவியில் இருந்து வருவதாகக் குறிப்பிடும் சோனியா காந்தி, தங்களுக்கு இடையே முறையான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான சந்திப்புகளைத் தாண்டி எந்தவிதமான தனிப்பட்ட தொடர்புகளும் இருந்ததில்லை என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
நாடாளுமன்றத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடன் தனக்கு எப்போதுமே நேரடித் தொடர்புகள் இருந்ததில்லை என்றும், சந்திக்கும் நேர்வேளைகளில் அவர் கண் பார்ப்பதைத் தவிர்த்துத் விலகிச் செல்வதாகவும் காங்கிரஸ் நாடாளுமன்றக் குழுத் தலைவர் சோனியா காந்தி தனது புதிய நினைவுக் குறிப்புப் புத்தகத்தில் வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
ஹார்பர்காலின்ஸ் இந்தியா பதிப்பகத்தால் வெளியிடப்பட்டுள்ள சோனியா காந்தியின் நீண்ட எதிர்பார்க்கப்பட்ட 'பிலாங்கிங்: எ ஜர்னி ஆஃப் லவ்' எனும் சுயசரிதை புத்தகம் தற்போது பெரும் அரசியல் விவாதங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இப்புத்தகத்தில் தனது தனிப்பட்ட வாழ்க்கை மற்றும் அரசியல் பயணங்கள் குறித்த பல சுவாரஸ்யமான உண்மைகளை அவர் பகிர்ந்துள்ளார்.
பிரதமர் நரேந்திர மோடி கடந்த பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நாட்டின் பிரதமராகப் பதவியில் இருந்து வருவதாகக் குறிப்பிடும் சோனியா காந்தி, தங்களுக்கு இடையே முறையான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான சந்திப்புகளைத் தாண்டி எந்தவிதமான தனிப்பட்ட தொடர்புகளும் இருந்ததில்லை என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
நாடாளுமன்றக் கூட்டத் தொடர்களின் நிறைவின்போது நாடாளுமன்ற சபாநாயகரின் அறையில் நடைபெறும் கூட்டங்களில் மட்டுமே தாங்கள் இருவரும் சந்திப்பதாக அவர் விளக்கியுள்ளார். அங்கு மற்ற தலைவர்கள் முன்னிலையில் ஒருவரையொருவர் முறைப்படி 'நமஸ்தே' கூறிக்கொள்வதாகவும், கடந்த காலங்களைப் போல அரசியல் கட்சி பேதங்களைக் கடந்து தலைவர்கள் காட்டிய நட்பார்ந்த சூழல் தற்போது இல்லை என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
பிரதமர் மோடி தம்மைக் நேருக்கு நேர் பார்க்கும்போது கண் பார்ப்பதைத் தவிர்த்து முகத்தைத் திருப்பிக் கொள்வதாகவும் சோனியா காந்தி தனது புத்தகத்தில் விவரித்துள்ளார். எனினும், தான் உடல்நலக் குறைவால் மருத்துவமனையில் இருந்து திரும்பிய சில சந்தர்ப்பங்களில், "Theek hain aap?" (நீங்கள் நலமா?) என்று நலம் விசாரித்தாராகவும், அதற்குத் தான் "Jee, ab main theek hoon, shukriya" (ஆம், நான் இப்போது நலமாக இருக்கிறேன், நன்றி) என்று பதிலளித்ததாகவும் அவர் அந்தத் தருணங்களை நினைவு கூர்ந்துள்ளார்.
தங்களுக்கும் மோடிக்கும் இடையேயான கருத்து வேறுபாடுகள் என்பது தனிப்பட்ட மோதல் அல்ல என்றும், அது முற்றிலும் கொள்கை ரீதியிலானது என்றும் சோனியா காந்தி தெளிவுபடுத்தியுள்ளார். ஆர்.எஸ்.எஸ். சித்தாந்தங்களால் ஈர்க்கப்பட்டு கட்டமைக்கப்பட்ட தேசியக் கண்ணோட்டத்திற்கும், இந்தியாவின் பன்முகத்தன்மை, மதச்சார்பின்மை மற்றும் சமூக நீதியை அடிப்படையாகக் கொண்ட தமது குடும்பத்தின் சித்தாந்தத்திற்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடுகளுக்காகவே தாங்கள் இருவரும் தங்களது அரசியல் பாதையில் போராடி வருவதாக அவர் அதில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.