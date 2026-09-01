நேபாளப் பெருவெள்ளப் பேரழிவு: சீறிப்பாய்ந்த வெள்ளத்தில் இருந்து ஒன்றரை வயதுக் குழந்தை மீட்பு

பேரழிவிற்கு மத்தியிலும் நெகிழ்ச்சியையும் நம்பிக்கையையும் ஏற்படுத்திய இந்த அன்பான தருணம், சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி லட்சக்கணக்கான மக்களின் கவனத்தையும் பாராட்டுகளையும் பெற்று வருகிறது.
நேபாள நாட்டின் பல்வேறு மாவட்டங்களை உலுக்கி வரும் திடீர் வெள்ளப்பெருக்கிற்கு இடையே, ரசுவா பகுதியில் வெள்ளப் பாதிப்புகளில் சிக்கியிருந்த ஒன்றரை வயதுப் பச்சிளம் குழந்தையை மீட்புப் படையினர் பாதுகாப்பாக மீட்டுள்ளனர். சீறிப்பாய்ந்து வந்த வெள்ளத்திலும் சேற்றுச் சகதியிலும் உயிருக்குப் போராடிய குழந்தையை மீட்புப் படையினர் மீட்டு, தாங்கே பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள நிவாரண முகாமிற்கு பத்திரமாக அழைத்து வந்தனர்.
பாதிக்கப்பட்ட பகுதியிலிருந்து மீட்கப்பட்ட பச்சிளம் குழந்தையை, அங்குப் பாதுகாப்பு மற்றும் நிவாரணப் பணிகளில் ஈடுபட்டிருந்த பெண் ராணுவ வீராங்கனை ஒருவர் கையில் ஏந்தி, தோளில் சாய்த்துத் தாலாட்டி ஆறுதல் அளித்தார். பேரழிவிற்கு மத்தியிலும் நெகிழ்ச்சியையும் நம்பிக்கையையும் ஏற்படுத்திய இந்த அன்பான தருணம், சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி லட்சக்கணக்கான மக்களின் கவனத்தையும் பாராட்டுகளையும் பெற்று வருகிறது.
திடீர் பனிப்பாறைச் சரிவு மற்றும் ஆற்று வெள்ளப்பெருக்கு காரணமாக ரசுவா மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் சாலைகள், பாலங்கள் முற்றிலுமாக அடித்துச் செல்லப்பட்டுள்ளன. இதனால் போக்குவரத்து மற்றும் தொடர்புகள் துண்டிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், நேபாள ராணுவம் மற்றும் பாதுகாப்புப் படையினர் ஹெலிகாப்டர்கள் மற்றும் அதிநவீனக் கருவிகள் மூலம் வெள்ளத்தில் சிக்கியுள்ள மக்களை மீட்கும் பணிகளைத் தீவிரமாக மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
மீட்கப்படும் குழந்தைகள், முதியோர்கள் மற்றும் காயமடைந்தவர்கள் உடனடியாக மருத்துவக் குழுக்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு முதலுதவி சிகிச்சைகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. உறவினர்களை இழந்து தவிக்கும் குடும்பத்தினரைக் கண்டறிந்து, மீட்கப்பட்ட குழந்தைகளை அவர்களிடம் ஒப்படைப்பதற்கான முயற்சிகளையும் அதிகாரிகள் ஒருங்கிணைத்து வருகின்றனர்.