சூர்யாவின் பட வாய்ப்பை மூன்று முறை மறுத்த நஸ்ரியா!

மலையாளத்தில் முன்னணி நடிகையாக வலம் வரும் நஸ்ரியா நசீம், நடிகர் ஃபகத் பாசிலை திருமணம் செய்துகொண்ட பிறகு தமிழ் படங்களில் நடிப்பதை முற்றிலுமாகத் தவிர்த்து வந்தார்.
தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி நாயகனான சூர்யா நடிப்பில், இயக்குனர் ஜித்து மாதவன் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள படம் 'சீன்'. இப்படம் வருகிற 6-ஆம் தேதி தீபாவளி விருந்தாக உலகமெங்கும் திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது. இதையொட்டி படத்தின் பிரமோஷன் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், சமீபத்தில் ஐதராபாத்தில் நடைபெற்ற பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு நிகழ்ச்சியில் நடிகர் சூர்யா நஸ்ரியாவுடன் இணைந்தது குறித்து பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களைப் பகிர்ந்து கொண்டார். நஸ்ரியாவை தனது படத்தில் நடிக்க வைக்க தான் நீண்ட காலமாக முயன்றதாகவும், ஆனால் அவர் தொடர்ச்சியாக மூன்று முறை தன் பட வாய்ப்புகளை நிராகரித்ததாகவும் சூர்யா வெளிப்படையாகத் தெரிவித்தார்.
மலையாளத்தில் முன்னணி நடிகையாக வலம் வரும் நஸ்ரியா நசீம், நடிகர் ஃபகத் பாசிலை திருமணம் செய்துகொண்ட பிறகு தமிழ் படங்களில் நடிப்பதை முற்றிலுமாகத் தவிர்த்து வந்தார். கடைசியாக தமிழில் அவர் நடித்த படம் வெளியாகி கிட்டத்தட்ட 12 ஆண்டுகள் ஆகின்றன. கடந்த ஒரு தசாப்தத்திற்கும் மேலாக தனக்கு வந்த பல தமிழ்ப் பட வாய்ப்புகளை அவர் மறுத்துள்ளார். அந்த வகையில் சூர்யா இயக்கிய அல்லது தயாரித்த முந்தைய மூன்று படங்களிலும் நடிக்குமாறு நஸ்ரியாவிடம் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டதாகவும், பல்வேறு காரணங்களால் அவர் அந்த மூன்று வாய்ப்புகளையும் வேண்டாம் என்று தவிர்த்ததாகவும் சூர்யா குறிப்பிட்டார்.
பல வருட முயற்சிகளுக்குப் பிறகு தற்போது ஜித்து மாதவன் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள 'சீன்' படத்தின் மூலம் நஸ்ரியா சூர்யாவுடன் ஜோடி சேர்ந்துள்ளார். நான்காவது முறையாக தங்களது படத்திற்கு நஸ்ரியா சம்மதம் தெரிவித்து ஒப்புதல் அளித்திருப்பது தங்களுக்குப் பெரு மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக சூர்யா தெரிவித்தார். மேலும் நஸ்ரியாவின் திரைப்பயணத் தெளிவையும், கதைகளைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் அவர் காட்டும் உறுதியையும் சூர்யா வெகுவாகப் பாராட்டினார். கேமராவுக்கு முன்னால் அவர் காட்டும் இயல்பான நடிப்பும், சண்டை காட்சிகளுக்காக அவர் எடுத்த தீவிர முயற்சிகளும் இப்படத்திற்குப் பலம் சேர்த்துள்ளதாகக் குறிப்பிட்ட சூர்யா, அவரை ஒரு 'நேச்சுரல் ஸ்டார்' என்றும் புகழ்ந்து தள்ளினார்.