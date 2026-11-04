தீபாவளி வேட்டை ஆரம்பம்: ரிலீசுக்கு முன்பே ரூ.4.33 கோடி வசூல் சாதனை படைத்த சூர்யாவின் 'சீன்'!

முன்னணி பாக்ஸ் டிராக்கிங் நிறுவனமான சாக்னில்க் தகவலின்படி, இப்படம் இதுவரை அட்வான்ஸ் புக்கிங் மூலமாக மட்டும் ரூ. 4.33 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்து சாதனை படைத்துள்ளது.
தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி நடிகரான சூர்யா நடிப்பில், இயக்குனர் ஜித்து மாதவன் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள படம் 'சீன்' (Scene). இப்படம் வருகிற 6-ஆம் தேதி தீபாவளி விருந்தாக உலகமெங்கும் திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது. ரிலீஸுக்கு இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில், படத்தின் முன்பதிவு அமோகமாக நடந்து வருகிறது. முன்னணி பாக்ஸ் டிராக்கிங் நிறுவனமான சாக்னில்க் தகவலின்படி, இப்படம் இதுவரை அட்வான்ஸ் புக்கிங் மூலமாக மட்டும் ரூ. 4.33 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்து சாதனை படைத்துள்ளது.
வழக்கமாக தமிழ் படங்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் கிடைக்கும் வரவேற்பை போலவே, இந்த முறை கேரளாவிலும் மிகப்பெரிய அளவில் வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது. தமிழ்நாட்டில் இப்படம் முன்பதிவு மூலம் சுமார் ரூ.2.04 கோடி வசூலித்துள்ள நிலையில், கேரளாவில் மட்டும் இப்படம் ரூ.1.55 கோடிக்கு மேல் வசூலித்து மிரள வைத்துள்ளது. மேலும் கர்நாடகா மற்றும் தெலுங்கு மாநிலங்களிலும் படத்தின் முன்பதிவு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. கேரளாவில் மட்டும் சுமார் 550-க்கும் மேற்பட்ட திரையரங்குகளில் படம் வெளியாகவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
'ரோமாச்சம்', போன்ற பிளாக்பஸ்டர் மலையாளப் படங்களை இயக்கிய ஜித்து மாதவன் இயக்கும் முதல் நேரடித் தமிழ் படம் இதுவாகும். இப்படத்தில் சூர்யாவுடன் இணைந்து நஸ்ரியா நசீம், நஸ்லென், லால், ஆனந்த்ராஜ் உள்ளிட்ட பல முக்கிய பிரபலங்கள் நடித்துள்ளனர். இப்படத்திற்கு சுஷின் ஷியாம் இசையமைத்துள்ளார். சூர்யாவின் அதிரடி ஆக்ஷன் மற்றும் போலீஸ் கதாபாத்திரமான 'டிஎஸ்பி இன்பராஜ்' ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்திடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த தீபாவளி ரிலிசுக்கு களமிறங்கும் ;சீன்' படத்திற்கு திரையரங்குகளில் கடும் போட்டி காத்திருக்கிறது. நயன்தாராவின் 'மூக்குத்தி அம்மன் 2' மற்றும் நிதிஷ் திவாரியின் பிரம்மாண்டமான 'ராமாயணா' போன்ற படங்களுடன் இப்படம் மோதவுள்ளது. பல பெரிய படங்கள் ஒரே நேரத்தில் திரைக்கு வருவதால், முதல் நாள் பாக்ஸ் ஆபிஸ் வசூல் சாதனை எப்படி இருக்கப் போகிறது என்ற எதிர்பார்ப்பு கோலிவுட் வட்டாரத்தில் உச்சத்தை தொட்டுள்ளது.