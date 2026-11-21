கேமின் ஒரே ஆட்டோசேவ் ஸ்லாட் சமீபத்திய முன்னேற்றங்களைப் பதிவு செய்யத் தவறும்போது, திடீர் ரீபூட்களால் பல மணி நேரக் கதைப் பகுதி முன்னேற்றம் துடைத்தெறியப்படுவதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
கடந்த வியாழக்கிழமை (நவம்பர் 19) கிராண்ட் தெஃப்ட் ஆட்டோ VI கேம் வெளியான சில நாட்களிலேயே, தற்போதைய தலைமுறை கன்சோல்களில் எதிர்பாராத தொழில்நுட்பக் கோளாறு ஏற்பட்டு ஆரம்பக்கட்ட விளையாட்டு அனுபவத்தைப் பாதித்துள்ளது. குறிப்பாக ப்ளேஸ்டேஷன் 5 பயனர்கள் சிலருக்கு `CE-108255-1` என்ற பிழைக் குறியீடு தொடர்ச்சியாகத் தோன்றி, கேம் திடீரென மூடப்பட்டு கன்சோல் முகப்புத் திரைக்குச் செல்வதோ அல்லது கேம் முழுமையாக லோட் ஆகாமல் நிற்பதோ நிகழ்கிறது. அதே நேரத்தில், ப்ளேஸ்டேஷன் 5 மற்றும் எக்ஸ்பாக்ஸ் சீரிஸ் எக்ஸ்|எஸ் ஆகிய இரு கன்சோல்களிலும் திடீர் உறைதல் மற்றும் கன்சோல் ரீபூட் காரணமாக பல மணி நேர விளையாட்டு முன்னேற்றம் அழிந்து போகும் சிக்கலும் பதிவாகியுள்ளது.
கேமின் ஒரே ஆட்டோசேவ் ஸ்லாட் சமீபத்திய முன்னேற்றங்களைப் பதிவு செய்யத் தவறும்போது, திடீர் ரீபூட்களால் பல மணி நேரக் கதைப் பகுதி முன்னேற்றம் துடைத்தெறியப்படுவதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. யூடியூப் ஸ்ட்ரீமர் ஐஷோஸ்பீட் நடத்திய தொடர் வெளியீட்டு நேரலையின் போதும், லட்சக்கணக்கான பார்வையாளர்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கும்போதே அவரது கேம் நடுவில் திடீரென உறைந்து கிராஷ் ஆனது. அவர் மேனுவலாகச் சேமிப்பதற்கு முன்பே பதிவு செய்யப்படாத முன்னேற்றம் அழிந்து போன சம்பவம் சமூக வலைதளங்களில் வைரலானது.
இந்தச் சிக்கலுக்கான மூலக் காரணத்தைக் கண்டறிய கேமிங் மன்றங்களில் தீவிர விவாதங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. கன்சோல் கேச் அழித்தல், சிஸ்டம் டேட்டாபேஸை மீண்டும் உருவாக்குதல், லைசென்ஸ்களை மீட்டமைத்தல், டிஸ்ப்ளே ரெசல்யூஷனை மாற்றுதல் மற்றும் முழுமையாக மீண்டும் நிறுவுதல் போன்ற வழக்கமான தீர்வுகளைப் பலரும் முயற்சித்த போதிலும், கிராஷ் ஆகும் பிரச்சனை தொடர்கிறது.
ராக்ஸ்டார் கேம்ஸின் பிரம்மாண்ட ஓப்பன்-வேர்ல்ட் எஞ்சின் பழைய கன்சோல்களின் வெப்ப வரம்பைச் சோதிப்பதாகவும், தூசி படிதல் அல்லது லிக்விட் மெட்டல் கூலிங் தேய்மானம் காரணமாக இருக்கலாம் என்றும் சில வன்பொருள் ஆய்வாளர்கள் கருதுகின்றனர். இருப்பினும், புத்தம் புதிய கன்சோல்களைப் பயன்படுத்துவோருக்கும் இதே போன்ற கோளாறுகள் ஏற்படுவதால், இது அடிப்படை மென்பொருள் பக் ஆக இருக்கலாம் என்ற கருத்தும் வலுவாக உள்ளது.
இந்தக் கிராஷ்களுக்கான காரணத்தை ராக்ஸ்டார் கேம்ஸோ அல்லது சோனியோ இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தவோ, பிரத்யேக ஹாட்ஃபிக்ஸ் வெளியிடவோ இல்லை. சிஸ்டம் மென்பொருள் மற்றும் கேம் கோப்புகள் முழுமையாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளதை உறுதி செய்யுமாறு சோனியின் ஆதரவு வழிகாட்டுதல்கள் அறிவுறுத்துகின்றன; ராக்ஸ்டாரின் சரிசெய்தல் தளம் பயனர்களைத் தள அளவிலான ஆதரவு சேனல்களுக்கு வழிநடத்துகிறது. அதிகாரப்பூர்வ பேட்ச் வந்து செயல்திறன் சீராகும் வரை, ஃப்ரீ ரோமில் இருக்கும்போதும் மிஷன்களை முடித்த பிறகும் ஆட்டோசேவை மட்டுமே நம்பாமல், கேமில் உள்ள 15 மேனுவல் சேவ் ஸ்லாட்களைப் பயன்படுத்தி வெவ்வேறு கோப்புகளில் மாறி மாறிச் சேமிக்குமாறு பிசி கேமர் மற்றும் பவர்பிக்ஸ் வழிகாட்டிகள் பரிந்துரைக்கின்றன.