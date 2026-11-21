சோனியா காந்தியைப் போலவே இத்தாலியில் பிறந்த சர்வதேசப் புகழ்பெற்ற நடிகை மோனிகா பெலுச்சி, 2006-ஆம் ஆண்டு உருவாகவிருந்த 'சோனியா' பயோபிக் படத்தில் முதன்மைக் கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கத் தேர்வு செய்யப்பட்டிருந்தார்.
மூத்த காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தியின் சுயசரிதையான 'பிலாங்கிங்: எ ஜர்னி ஆஃப் லவ்' தற்போது பரவலாகப் பேசப்பட்டு வரும் நிலையில், அதை அடிப்படையாகக் கொண்டு புதிய திரைப்படம் தயாரிக்கத் தெலங்கானா காங்கிரஸ் தலைவர் ஜெயபிரகாஷ் ரெட்டி திட்டமிட்டுள்ளதாக அறிவித்துள்ளார். இந்தப் பின்னணியில், கடந்த 2006-ஆம் ஆண்டு சோனியா காந்தியின் வாழ்க்கையை மையமாகக் கொண்டு உருவாக்கத் திட்டமிடப்பட்டு பின்னர் கைவிடப்பட்ட 'சோனியா' திரைப்படம் குறித்த விவாதங்கள் மீண்டும் சூடுபிடித்துள்ளன.
சோனியா காந்தியைப் போலவே இத்தாலியில் பிறந்த சர்வதேசப் புகழ்பெற்ற நடிகை மோனிகா பெலுச்சி, 2006-ஆம் ஆண்டு உருவாகவிருந்த 'சோனியா' பயோபிக் படத்தில் முதன்மைக் கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கத் தேர்வு செய்யப்பட்டிருந்தார். இப்படத்தை சுனந்தா முரளி மனோகர் தயாரிக்க, லாஸ் ஏஞ்சல்ஸைச் சேர்ந்த இந்திய வம்சாவளி இயக்குநர் ஜக்மோகன் முந்த்ரா இயக்கத் திட்டமிட்டிருந்தார்.
உலகின் பல்வேறு இதழ்களால் 'உலகின் மிக அழகான பெண்' என்று வர்ணிக்கப்பட்ட மோனிகா பெலுச்சி, 'தி பேஷன் ஆஃப் தி கிறைஸ்ட்' படத்தில் மேரி மக்தலினாவாகவும், 'தி மேட்ரிக்ஸ்' தொடரில் பெர்செபோனியாகவும், 'மலேனா' மற்றும் 'இர்ரிவர்சிபிள்' உள்ளிட்ட படங்களிலும் நடித்து உலகளாவிய ரசிகர்களைப் பெற்றவர். இந்தப் படத்திற்காக அவரை அணுகிய போது, அவர் கேன்ஸ் திரைப்பட விழாவில் நடுவராகப் பணியாற்றிக் கொண்டிருந்தார்.
பத்திரிகையாளர் ரஷீத் கித்வாய் எழுதிய 'சோனியா: எ பயோகிராபி' நூலை அடிப்படையாகக் கொண்டு, சாதாரண இத்தாலிய கிராமத்திலிருந்து இந்தியாவில் கோடிக்கணக்கான மக்களை வழிநடத்தும் அரசியல் தலைவராக சோனியா காந்தி உயர்ந்த பயணத்தைக் காட்டுவதே படத்தின் நோக்கம் என்று இயக்குநர் ஜக்மோகன் முந்த்ரா கூறியிருந்தார். தனது திரைக்கதையில் எந்தச் சர்ச்சையும் இல்லை என்றும், சோனியா காந்தி மீது ஆழமான மரியாதை கொண்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்திருந்தார்.
இருப்பினும், உண்மைக்குப் புறம்பான தகவல்கள் படத்தில் இடம்பெறக்கூடும் என்ற அச்சத்தின் அடிப்படையில் காங்கிரஸ் கட்சி கடும் எதிர்ப்புத் தெரிவித்ததுடன் சட்ட நடவடிக்கையிலும் இறங்கியது. அரசியல் கட்சியின் கவலைகளுக்குத் தீர்வு காணாமல் படப்பிடிப்பைத் தொடர முடியாது என்று படக்குழு தெரிவித்த நிலையில், மலிவான விளம்பரத்திற்காக இயக்குநர் முயற்சிப்பதாகக் காங்கிரஸ் குற்றம் சாட்டியது. இந்த எதிர்ப்புகள் மற்றும் சட்ட சிக்கல்களால் 'சோனியா' திரைப்படத் திட்டம் முழுமையாகக் கைவிடப்பட்டது.
2012-ஆம் ஆண்டில் அளித்த பேட்டியில் இந்தத் திட்டத்திற்காகத் தம்மை அணுகியதை மோனிகா பெலுச்சி உறுதிப்படுத்தினார். இந்தியப் படம் ஒன்றில் சோனியா காந்தியாக நடிக்கத் தம்மை அணுகியதாகவும், ஆனால் திரைக்கதை பிடிக்காததால் அதில் தொடர்ந்து ஈடுபடவில்லை என்றும் அவர் கூறினார். மேலும், படம் ஏன் உருவாகவில்லை என்பதற்குப் பல்வேறு காரணங்களைக் கூறி தெளிவற்ற விளக்கம் அளித்ததாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார். மோனிகா பெலுச்சிக்கு முன்னதாக ஐஸ்வர்யா ராய் மற்றும் ப்ரீத்தி ஜிந்தா போன்ற முன்னணி இந்திய நடிகைகளின் பெயர்களும் இக்கதாபாத்திரத்திற்காகப் பரிசீலிக்கப்பட்டதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியிருந்தன. பின்னர், 2019-ஆம் ஆண்டு வெளியான 'தி ஆக்சிடென்டல் பிரைம் மினிஸ்டர்' படத்தில் ஜெர்மன் நடிகை சூசன்னே பெர்னெர்ட் சோனியா காந்தியாக நடித்திருந்தார்.
சட்ட நோட்டீஸ்கள் குறித்து அண்மையில் பேசிய ரஷீத் கித்வாய், படத்திற்கான உரிமையை விற்பது வெளியீட்டாளர்களின் பொறுப்பு என்று சுட்டிக்காட்டினார். சோனியா காந்தியின் சுயசரிதையை இந்தியாவில் வெளியிடும் திட்டத்திலிருந்து பெங்குயின் நிறுவனம் பின்வாங்கியதாகக் கூறப்படும் நிலையில், ஹார்பர்காலின்ஸ் நிறுவனம் அதை ஏற்றுக் கொண்டது. கடந்த நவம்பர் 10-ஆம் தேதி வெளியான 'பிலாங்கிங்' நூல் இரண்டு லட்சத்திற்கும் அதிகமான பிரதிகள் விற்பனையாகி பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. தம்மைப் பற்றிப் பரப்பப்படும் தவறான தகவல்களுக்குப் பதிலாக உண்மைகளை முன்வைப்பதற்காகவே சுயசரிதையை எழுதியதாக சோனியா காந்தி கூறியுள்ள நிலையில், பழைய பயோபிக் திட்டம் குறித்த பேச்சுகள் மீண்டும் கவனம் பெற்றுள்ளன.