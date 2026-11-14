டெல்லி ராம்லீலா மைதானத்தில் புதிய கட்டுப்பாடுகள்: 50,000 பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி- நேரக் கட்டுப்பாடும் அமல்!

பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளின் ஒரு பகுதியாக, மைதானத்திற்குள் பங்கேற்பாளர்கள் துப்பாக்கிகள், வாள்கள், ஈட்டிகள், கூர்மையான ஆயுதங்கள் மற்றும் தடைசெய்யப்பட்ட பிற பொருட்களை எடுத்துச் செல்ல முழுமையாகத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
தலைநகர் டெல்லியின் மையப்பகுதியில் அமைந்துள்ள வரலாற்று சிறப்புமிக்க ராம்லீலா மைதானத்தில் நடைபெறும் போராட்டங்கள், ஆர்ப்பாட்டங்கள் மற்றும் பொது நிகழ்ச்சிகளை முறைப்படுத்தும் வகையில் டெல்லி காவல்துறை புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளைப் பரிந்துரைத்துள்ளது. இதன்படி, மைதானத்தில் நடைபெறும் நிகழ்வுகளில் அதிகபட்சமாக 50,000 பேர் மட்டுமே பங்கேற்க வேண்டும் என்றும், காலை 10 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மட்டுமே நிகழ்ச்சிகளை நடத்த வேண்டும் என்றும் வரைவு நிலையான இயக்க நடைமுறையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பொதுக்கூட்டங்களை பாதுகாப்பு, போக்குவரத்து மேலாண்மை மற்றும் கூட்டக் கட்டுப்பாடு ஆகியவற்றின் கீழ் ஒரு கட்டமைக்கப்பட்ட முறைக்குள் கொண்டுவருவதே இந்தப் புதிய வரைவு விதிகளின் முக்கிய நோக்கமாகும். தற்போது டெல்லி காவல்துறைத் தலைமையகத்தின் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பப்பட்டுள்ள இந்தப் பரிந்துரைகள் ஆரம்பக்கட்ட ஆய்வில் உள்ளன. புதிய விதிமுறைகள் அமலுக்கு வந்தால், நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் முதலில் டெல்லி மாநகராட்சியிடம் மைதானம் காலியாக இருப்பதற்கான தடையில்லாச் சான்றைப் பெற வேண்டும். அந்த அனுமதியைப் பெற்ற பிறகே, நிகழ்ச்சி நடத்துவதற்கான அனுமதி கோரி டெல்லி காவல்துறையை அணுக முடியும். மேலும், இதற்கான விண்ணப்பங்களை நிகழ்ச்சி நடைபெறுவதற்குக் குறைந்தது 10 நாட்களுக்கு முன்பாகவே சமர்ப்பிப்பது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த வரைவு வழிகாட்டுதல்கள் கூட்டத்தை நிர்வகிக்கும் முழுப் பொறுப்பையும் நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்களிடமே ஒப்படைக்கின்றன. இதன்படி, ஏற்பாட்டாளர்கள் போக்குவரத்துத் துறையினருடன் ஒருங்கிணைந்து வாகன நிறுத்துமிடங்களை ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்பதுடன், பங்கேற்பாளர்களை இறக்கிவிடுவதற்கான பிரத்யேக இடங்களையும் அடையாளம் காண வேண்டும். நிகழ்ச்சி நடைபெறும் நேரம் முழுவதும் அப்பகுதியில் உள்ள சாலைகள், அணுகுபாதைகள் மற்றும் அவசரகால வழிகள் எவ்விதத் தடையுமின்றி இருப்பதை ஏற்பாட்டாளர்கள் உறுதி செய்ய வேண்டும். போக்குவரத்து நெரிசலைத் தவிர்ப்பதற்கும், அவசரகாலச் சேவை வாகனங்கள் தடையின்றி மைதானத்தை வந்தடைவதற்கும் இந்த நிபந்தனைகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன.
பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளின் ஒரு பகுதியாக, மைதானத்திற்குள் பங்கேற்பாளர்கள் துப்பாக்கிகள், வாள்கள், ஈட்டிகள், கூர்மையான ஆயுதங்கள் மற்றும் தடைசெய்யப்பட்ட பிற பொருட்களை எடுத்துச் செல்ல முழுமையாகத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், மைதானம் மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் ட்ரோன்களைப் பறக்கவிடுவதற்கு முன்அனுமதி பெறுவது அவசியமாகும்.
இது தவிர, நிகழ்ச்சிக்கு வருபவர்களுக்கான குடிநீர் வசதி, மருத்துவ உதவி மற்றும் சுகாதார ஏற்பாடுகளைச் செய்து தர வேண்டியதும், நிகழ்ச்சி முடிந்ததும் முறையாகக் குப்பைகளை அகற்றித் தூய்மைப் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டியதும் ஏற்பாட்டாளர்களின் கடமையாகும். தற்போது இந்த வழிகாட்டுதல்கள் நடைமுறைக்கு வரவில்லை என்றும், தகுதிவாய்ந்த அதிகாரிகளின் ஆய்வுக்குப் பிறகு இறுதி ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட பின்னரே இவை அமல்படுத்தப்படும் என்றும் காவல்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.