மது குடிப்போரால் ஏற்படும் இடையூறை தடுக்க என்ன நடவடிக்கை? அறிக்கை தாக்கல் செய்ய தமிழக அரசுக்கு உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு

டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு வெளியே மதுப்பிரியர்களால் ஏற்படும் சீர்கேடுகளைத் தடுக்க எடுத்த நடவடிக்கைகள் என்ன? விரிவான அறிக்கை தாக்கல் செய்ய தமிழக அரசுக்கு உயர் நீதிமன்றம் ஆணையிட்டுள்ளது.
டாஸ்மாக் மதுபானக் கடைகளுக்குள் மது அருந்திவிட்டு வெளியே வரும் நபர்களால் பொதுமக்களுக்கு ஏற்படும் இடையூறுகள் மற்றும் பாதுகாப்பற்ற சூழலைத் தடுப்பதற்கு எடுக்கப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் என்ன என்பது குறித்து விரிவான அறிக்கை தாக்கல் செய்ய தமிழக அரசுக்குச் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு மாநில வாணிபக் கழகம் (டாஸ்மாக்) நிர்வகிக்கும் மதுபானக் கடைகள் மற்றும் அதனுடன் இணைந்த பார்களில் மது அருந்தும் சிலர், கடைக்கு வெளியே வந்து வீதிகளிலும் பொது இடங்களிலும் கூச்சல் போடுதல், வழிப்போக்கர்களுக்கு இடையூறு விளைவித்தல் மற்றும் பொது அமைதிக்குக் குந்தகம் விளைவிக்கும் செயல்களில் ஈடுபடுவதாகத் தொடர்ந்து புகார்கள் எழுந்தன. குறிப்பாக, குடியிருப்புப் பகுதிகள், பள்ளிகள் மற்றும் கோயில்கள் அமைந்துள்ள இடங்களில் இதனால் பெண்கள், குழந்தைகள் மற்றும் முதியோர்கள் பெரும் சிரமத்திற்கு ஆளாவதாகக் மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
இந்த விவகாரம் தொடர்பான வழக்கினை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் அமர்வு, பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வது அரசின் கடமை என சுட்டிக்காட்டினர். டாஸ்மாக் கடைகள் மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் காவல்துறையின் ரோந்துப் பணிகள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதா?
அசம்பாவிதங்களைத் தடுக்கப் பொருத்தப்பட்டுள்ள சிசிடிவி கேமராக்களின் நிலை என்ன? மது அருந்திவிட்டு பொதுமக்களுக்கு அச்சுறுத்தல் தருபவர்கள் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் என்ன? என்பது உள்ளிட்ட கேள்விகளை எழுப்பிய நீதிமன்றம், இது தொடர்பாக மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகள் மற்றும் எடுக்கப்படவுள்ள தடுப்பு முறைகள் குறித்துத் தமிழக அரசு மற்றும் காவல்துறை சார்பில் விரிவான பதில் மனு தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என உத்தரவிட்டுள்ளது.
பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கைக்கு எவ்வித இடையூறும் ஏற்படாத வகையில் டாஸ்மாக் கடைகளின் செயல்பாடுகளை ஒழுங்குபடுத்த உறுதியான வழிகாட்டுதல்கள் அவசியமாகின்றன. அரசின் அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பிறகு, இந்த வழக்கில் கூடுதல் உத்தரவுகளை உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.