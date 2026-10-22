எஸ்ஐஆர் பணிகள் நடைபெற்ற போது காங்கிரஸ் தூங்கிக் கொண்டிருந்ததா?- கிருஷ்ணகிரி பெண்கள் வளர்ச்சி மாநாட்டில் அண்ணாமலை பேச்சு

வி தி லீடர்ஸ் மற்றும் தாரகை பெண்கள் அமைப்பு சார்பில் கிருஷ்ணகிரியில் நடைபெற்ற பெண்கள் வளர்ச்சி மாநாட்டில் பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை சிறப்பு விருந்தினராக கலந்துகொண்டு குத்துவிளக்கேற்றி மாநாட்டைத் தொடங்கி வைத்தார்.
வி தி லீடர்ஸ் மற்றும் தாரகை பெண்கள் அமைப்பு சார்பில் கிருஷ்ணகிரியில் நடைபெற்ற பெண்கள் வளர்ச்சி மாநாட்டில் பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை சிறப்பு விருந்தினராக கலந்துகொண்டு குத்துவிளக்கேற்றி மாநாட்டைத் தொடங்கி வைத்தார். தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்து ஆயிரக்கணக்கான பெண்கள் திரளாகக் கலந்துகொண்ட இம்மாநாட்டில், பெண்களின் சமூக வளர்ச்சி, பாதுகாப்பு மற்றும் கல்வி மேம்பாடு குறித்து முக்கிய ஆலோசனைகள் வழங்கப்பட்டன.
மாநாட்டில் உரையாற்றிய அண்ணாமலை, தமிழ்நாட்டு குழந்தைகள் எதிர்காலத்தில் பல மொழிகளைக் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றும், கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் மூன்று மொழிகளைச் சரளமாகப் பேசும் இடமாக விளங்குவதாகவும் குறிப்பிட்டார். பல மொழிகளைக் கற்றுக்கொள்வது குழந்தைகளின் எதிர்கால வேலைவாய்ப்புகளுக்கும் பன்முக வளர்ச்சிக்கும் பெரிதும் உதவும் என்று அவர் தெரிவித்தார். மேலும், பல்வேறு துறைகளில் சாதனை படைத்த பெண்களுக்கு இவ்வமைப்பின் சார்பில் சிறப்பு விருதுகள் வழங்கப்பட்டு கவுரவிக்கப்பட்டன.
இதனிடையே, நிகழ்ச்சியின்போது சிஜேபி அமைப்புக்கு 'வி தி லீடர்ஸ்' அமைப்பின் ஆதரவு ஒருபோதும் கிடையாது என்றும், சிஜேபி மீதான கைது நடவடிக்கைகளைச் சட்டத்தின்படி முறையாக மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் அண்ணாமலை வலியுறுத்திக் கேட்டுக் கொண்டார். தொடர்ந்து செய்தியாளர்களைச் சந்தித்துப் பேசிய அவர், எஸ்ஐஆர் பணிகள் நடைபெற்ற காலக்கட்டத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியினர் தூங்கிக் கொண்டிருந்தார்களா என்றும், தற்போது எதற்காக வீண் நாடகங்களை அரங்கேற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றும் காட்டமாகக் கேள்வி எழுப்பினார்.
பெண்களின் முன்னேற்றத்தை மையமாகக் கொண்டு நடைபெற்ற இந்த மாநாட்டில் அரசியல் மற்றும் சமூக நலன் சார்ந்த பல்வேறு முக்கியப் பிரச்சனைகள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.