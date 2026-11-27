எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் இன்று தனது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார். அவருக்கு பலரும் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு சமூகநீதித்துறை அமைச்சரும், விசிக துணைப்பொதுச் செயலாளருமான வன்னி அரசு பிறந்தநாள் வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து அமைச்சர் வன்னி அரசு தனது எக்ஸ் தள பதிவில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:-
இன்று பிறந்த நாள் காணும் திமுக பேரியக்கத்தின்
இளைஞரணி அடலேறு சனாதன எதிர்ப்பு போராளி உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் இனிய தாலாட்டு நாள் வாழ்த்துகள்.
இவ்வாறு அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.