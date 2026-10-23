தமிழக செய்திகள்

மீஞ்சூரில் போதை மாத்திரை-கஞ்சாவுடன் 2 பேர் கைது

2 பேரையும் போலீசார் கைது செய்து கஞ்சா மற்றும் போதை மாத்திரைகளை பறிமுதல் செய்தனர்.
மீஞ்சூரில் போதை மாத்திரை-கஞ்சாவுடன் 2 பேர் கைது
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Summary

கைதானவர்களுடன் தொடர்பில் உள்ள போதைப்பொருள் கடத்தல் கும்பல் குறித்து போலீசார் மேலும் விசாரித்து வருகின்றனர்.

மீஞ்சூர் ரெயில் நிலையம் அருகே செங்குன்றம் மதுவிலக்கு அமலாக்கப்பிரிவு இன்ஸ்பெக்டர் ஜமிஸ்பாபு மற்றும் போலீசார் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர். அப்போது அந்த வழியாக வந்த 2 வாலிபர்களை நிறுத்தி சோதனை செய்தனர். அவர்கள் 3 கிலோ கஞ்சா மற்றும் 3 ஆயிரத்து 630 போதை மாத்திரைகள் கடத்தி வந்திருப்பது தெரியவந்தது.

கைது

விசாரணையில் அவர்கள் ஆந்திர மாநிலத்தைச் சேர்ந்த பழனி, பொன்னேரி பகுதியை சார்ந்த மோனிஷ்குமார் என்பது தெரியவந்தது. அவர்கள் 2 பேரையும் போலீசார் கைது செய்து கஞ்சா மற்றும் போதை மாத்திரைகளை பறிமுதல் செய்தனர். கைதானவர்களுடன் தொடர்பில் உள்ள போதைப்பொருள் கடத்தல் கும்பல் குறித்து போலீசார் மேலும் விசாரித்து வருகின்றனர்.

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