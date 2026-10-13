ரூ.5-க்கு உற்பத்தி செய்யக்கூடிய மின்சாரத்தை ரூ.35-க்கு வாங்குவதா?- டி.ஆர்.பி.ராஜா

தமிழகத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் தொடர்ந்து பகல் மற்றும் இரவு நேரங்களில் மின்வெட்டு இருந்து வருகிறது. கோடைக்காலத்தை கடந்தும் ‘எல்நினோ’ காரணமாக வெயிலின் தாக்கம் கடுமையாக இருப்பதால் மின் தேவை அதிகரித்து வருகிறது.
இதனால் மின்பற்றாக்குறை ஏற்பட்டு மின்வெட்டு என்பது அதிகரித்து விட்டது. மின்சாரம், எப்போது வரும், எப்போது போகும் என்ற நிலைத்தான் தமிழகத்தின் பல பகுதிகளில் நீடிக்கிறது. இதனால் மின் தேவையை கருத்தில் கொண்டு, மின் தேவை உச்சத்தில் இருக்கும் நேரங்களில் அரசு வெளிச்சந்தையில் இருந்தே மின்சாரத்தைக் கொள்முதல் செய்து சமாளித்து வருகிறது.
அந்த வகையில், வெளிச்சந்தையில் இருந்து ஒரு யூனிட் மின்சாரம் ரூ.35-க்கு கொள்முதல் செய்ய தமிழக அரசு முடிவு செய்துள்ளது. இதற்கு தி.மு.க. முன்னாள் அமைச்சர் டி.ஆர்.பி.ராஜா கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். இதுதொடர்பாக டி.ஆர்.பி.ராஜா எக்ஸ் தள பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில்,
தேர்தலுக்கு பின் பதவி ஏற்ற தவெக அரசு 2026 மே 23ல், முந்தைய திமுக அரசு அதிக விலைக்கு மின் கொள்முதல் செய்ததாகக் குற்றம்சாட்டி கேள்விக்குள்ளாக்கினார்கள்!
அதே தவெக அரசு 2026 ஜூன் 25ல், நீண்டகால ஒப்பந்தங்கள் மூலம் குறைந்த விலையில் மின்சாரம் வாங்குவோம் என வாக்குறுதி அளித்தது.
ஆனால் 2026 அக்டோபர் 12ல், ஒரு யூனிட் ரூ.37 வரை கொடுத்து அவசர கதியில் மின்கொள்முதல்!
திமுக ஆட்சியில் வெறும் ரூ.5.40 முதல் ரூ.9.50 வரை ஒப்புதல் பெற்ற மின்கொள்முதல் கட்டணங்கள் என்னவாயிற்று?
செப்டம்பர் 9-ஆம் தேதியே ஆந்திரா ரூ.16 முதல் ரூ.20 வரை தனக்கான அக்டோபர் மாத தேவைக்கான மின்சாரத்தை ஒப்பந்தம் செய்துவிட்டது.
தமிழ்நாடு அரசு ஜோசியம் பார்த்து கடைசி நேரம் வரை காத்திருந்ததா?
தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்களின் திறமையான திராவிட மாடல் திமுக ஆட்சியில் உருவாக்கப்பட்ட தூத்துக்குடி மற்றும் வடசென்னை அனல்மின் நிலையம் இரண்டும் சரியான நேரத்தில் தயாராக இருந்த நிலையிலும், இந்த அரசின் மோசமான திட்டமிடல் காரணத்தால் நிலக்கரி இருப்பு இல்லாமல் போனதால், தற்போது இவ்விரு நிலையங்களும் மிகக் குறைவான திறனில் செயல்படுகின்றன !
இவ்விரு நிலையங்களில் வெறும் 5 ரூபாய்க்கு உற்பத்தி செய்யக்கூடிய மின்சாரத்தை எதற்காக 7 மடங்கு அதிக விலை கொடுத்து ரூபாய் 35 முதல் 37 வரை வாங்குகிறது இந்த அரசு?
மின் உற்பத்தி, இறக்குமதி நிலக்கரி கொள்முதல் ஆகியவற்றில் இந்த அரசு படு மோசமாக சொதப்பியதால் தான் இன்று இந்த நிலை!
தற்போதைய ஒப்பந்தப்படி, வெறும் 20 நாட்களுக்கு முழு மின்சாரமும் வாங்கப்பட்டால் ரூ.3,100 கோடிக்கும் அதிகமான செலவு என்கிறார்கள் விஷயம் அறிந்தவர்கள் !
மக்களின் வரிப்பணத்தில் இப்படியொரு வீண் செலவு ஏன்?
மின் கட்டணத்தை மட்டுமல்ல, இந்த முடிவுகளுக்கான முழுக் கணக்கையும் மக்களிடம் காட்ட முடியுமா? என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.